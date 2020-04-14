財困危機！港人3月貸款申請急飆　若疫情持續破產勢增

新冠肺炎疫情嚴峻，不少港人急需資金周轉，金融產品比較平台MoneyHero的數據顯示，今年首季經其網站申請貸款宗數，較去年同期大幅上升近65%，按季升逾28%，而3月份申請數字更較2月急升逾七成。

數據顯示，MoneyHero網站今年首季有關「債務重組/破產」、「信貸評級」及「網上/特快貸款」等主題文章的瀏覽量有明顯上升的趨勢。截至3月底，「債務重組/破產」相關主題文章瀏覽量升幅最大，較1月上升近七成；「信貸評級」文章瀏覽量則較同期升47%；而「網上/特快貸款」文章的瀏覽量亦上升26%。

該平台預料，第2季「短期」及「特快貸款」需求將上升，並認為財困人士仍可以借貸取得臨時現金流，故申請破產人士不會於第2季急升。

不過，若下半年疫情仍未有放緩迹象，因經濟轉差的影響將於第3季浮現，料申請債務重組或破產的市民將會明顯增加。同時，銀行亦會因應壞帳及環球經濟風險而調升貸款息率。

該平台更檢閱市面33個熱門貸款計劃，當中17個來自銀行，其餘來自財務公司。33個計劃中，多間銀行及財務機構均強調在齊備文件的情況下可進行「特快批核」，但部分中小銀行的批核時間或需7至8個工作天，而大部分大型銀行則在1天內可完成。虛擬銀行承諾30分鐘內完成批核，惟服務承諾只適用於貸款額10萬元或以下。

目前銀行及財務公司透明度差距甚大，主要是兩者由不同條例監管。銀行必須遵守《銀行業條例》的規定和金管局認可的《銀行營運守則》中的各項措施等，而財務公司則只受《放債人條例》約束，條例只規限放債人的領牌事宜及放債交易，卻沒有監管營運手法，如需披露資料等。

該平台建議，當局可以考慮成立專責部門或機關，更有系統地監察貸款機構的銷售行為及經營手法，同時訂立資料披露的準則。

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