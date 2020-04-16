【零售寒冬】零售協會料全港將有四分一店舖執笠

新冠肺炎進一步打擊本港零售市道，香港零售管理協會主席謝邱安儀在網上發布會上預計，全港零售業於2至5月期間，累計1.04萬名員工失業，最少5,200間店舖結業；並預期5至8月再有6,600間店舖結業，料今年過後全港四分一店舖需要關門。她直言，即使港府推出保就業工資補貼，只能拖慢裁員及關店步伐，料失業率會繼續上升。

該會在3月31日至4月9日期間，調查全港152間零售企，包括鐘錶珠寶、時裝飾物等11個零售類別，涉3,345間店鋪及逾5.9萬名員工，以從業員數目計，相當於整個行業的23%。

雖然調查時港府尚未推出第二輪抗疫基金，有關成效未能涵蓋在內。但經初步訪問該會會員，整體認為較首輪措施更有效，或能放慢裁員及店舖結業步伐。邱安儀指，業界大部分表示會積極研究和申請，惟政府尚未公布詳盡計畫，未能完全下定論。

她續指，就現時港府公布的保就業措施，仍有不足之處，相信工資補貼未能完全照顧零售員工的整體收入。同時，業界因經營困難，或將要縮舖及裁員，較難維持3月份的員工數目。另由於預計最快至6月才得到幫助，相信很多零售商未必能支撐至6月。倘補貼措施完結後，消費仍疲弱，料業界會繼續結業裁員。

她直言，人工成本並非商戶最大支出，始終需要業主幫助，除了減租，現有措施不足以讓業界「起死回生」。自疫情爆發，所有零售商已「出盡力」與業主商量，惟減租情況不理想。調查發現，72%受訪企業獲減租，惟其中84%認為減租不足夠，主因減租幅度不夠深，時間不夠長，以及獲減租店舖之覆蓋率不足。

她指出，暫未見有零售商反映有業主按照營業額的百分比收租，或者是公布5至6月的減租方案，形容現時只是「擠牙膏式」幫助。按照受訪企業的回覆，綜合兩個業界希望採取的減租方案，均為期至少半年，包括免底租並以營業額收取分成租金，以及減租50%至100%。

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