新冠肺炎：傳美國健身中心24 Hour Fitness將宣布破產

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，外媒引述知情人士透露，美國知名健身品牌「24 Hour Fitness」早前已被迫關閉400多家中心，正面對沉重的債務負擔，更傳出正與投資銀行Lazard和威嘉律師事務所(Weil, Gotshal & Manges)合作權衡各種選擇，包括考慮最快在未來數個月內宣布破產。

知情人士補充，24 Hour Fitness還未確定是否宣布破產，或有機會避免。Lazard、威嘉律師事務所及24 Hour Fitness發言人沒有就傳聞置評。

報道指，信評機構穆迪最近下調該集團的信用評級，指人們擔憂慮其會員人數呈下降趨勢、高利息的負債、自由現金流呈負值以及貸款快將到期，應付危機的靈活性恐有限。穆迪數據顯示，24 Hour Fitness去年銷售額約15億美元，現金不足100萬美元。該集團目前由AEA Investors持有；AEA於2014年以18億美元將其收購。

美國政府上月要求各州健身中心停業以防止疫情蔓延，24 Hour Fitness在3月16日宣布關閉旗下所有中心，隨後指關閉可能會持續「一段較長時間」。24 Hour Fitness表示，如果無法重新開放旗下中心，將從本周起暫停所有會員收費。

事實上，健身中心前景面對極大挑戰，即使健身室重新開放，伴隨着全球經濟下行及失業率上升，人們亦可能減少額外支出，導致健身室需求下降。同時，人們或者會對在健身室這種密閉空間做運動而感到擔憂。

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