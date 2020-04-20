紐油急瀉20%失守15美元關　創逾21年新低

油價在亞洲市擴大跌勢，紐油接連跌穿17、16及15美元關口，低見每桶14.61美元，挫3.66美元或20%，觸及逾21年來低位。

最大產油國早前達成的減產協議，被認為對於新冠肺炎疫情之下的需求受挫局面來說，是杯水車薪，而且圍繞貿易商的儲油空間快速用盡的擔憂愈來愈強烈。

歐洲和北美尚未解除疫情封鎖措施，而中國上周五(17日)公布的數據顯示經濟進入數十年來的首度萎縮，或預示歐美經濟狀況會有多差。

由於擔心美國俄克拉何馬州庫欣的倉儲中心將滿負荷運轉，紐油近月價格大幅低於遠期合約價格。ANZ Research亦發表報告指出，市場繼續擔心美國的儲油設施將達到極限。事實上，自3月以來，庫欣的庫存增加近50%。

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