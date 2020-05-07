m18講場：小加告別港交所　另有高就？

這份題為「集團行政總裁繼任計劃」的通告指出，集團行政總裁李小加「於今天通知董事會其擬於現時合約在2021年10月底屆滿時不再重續集團行政總裁合約。李先生承諾繼續領導集團直至該日期或之前(至繼任者任命之時)。」「香港交易所成立了一個由香港交易所主席史美倫女士及香港交易所董事阿博巴格瑞先生、洪丕正先生及席伯倫先生組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序。」

呢個消息頗為震撼，皆因眾所周知，小加在位咁耐，搞互聯互通搞到有聲有色，香港喺全球新股集資方面又連年稱冠，港交所集團舵手呢個位邊個會同佢爭？更何況小加有功無過，那有不獲續約之理，但今次係小加係自己提出不重續合約，魚缸八卦友自然會推想，唔通小加另有高就？

要注意，小加份約到明年10月先完，咁急趕通知港交所不重續合約的意向，睇嚟另有高就的機會都幾高，會唔會同港府重組財金官員班子有關，如今得個「估」字，但就成為金融界關注的焦點！

事實上，如今香港經已成為中國企業的主要境外集資地，未來中、港金融將進一步融合。小加過去十年喺中港金融融合呢方面工作成績有目共睹，市場估計今次或獲官方授以更重要任務，亦係合理推想。

資料顯示，李小加於1984年畢業於廈門大學外文學院英語專業，畢業後曾任內地傳媒記者。1986年赴美留學，先後獲得新聞系碩士學位和法律博士學位。曾先後任職於華爾街兩家律師事務所，主要負責金融證券與兼併收購工作。1994年加入美林證券，1999年任美林證券中國區總裁，期間主持牽頭進行多家大型中企在港上市的工作。2003年加入摩根大通任中國區主席。2010年正式擔任港交所行政總裁。

睇見呢個履歷，小加獲納入香港官場體系，在金融產業政策和發展有更大發揮的機會唔細，小記都祝佢仕途更上層樓！

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