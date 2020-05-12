利豐股東鬧爆私有化　馮國綸：「唔想大家搭沉船」

據《東網》記者現場所見，因應「禁聚令」就上市公司股東會議之最新規定，股東大會限制親身出席之股東人數至120人，並將場內劃分3個區域，每區坐數約40人，每個座位之間隔約1米，但只有坐在中間區域的小股東方能看到管理層真身，坐在左右兩區域的小股東只能看屏幕。

不過，大會尚未開始，已有股東在場內「鬧爆」，並呼籲各位投反對票。

法院會議開始後，多位小股東控訴管理層。小股東陳先生直斥私有化作價太過低，形容是「豆腐渣價錢」，又指集團去年獲新加坡主權基金錫馬淡斥資入股利豐物流，今年業務開始建立基礎，初有成效就踢小股東出局，做法不公道。陳表明反對私有化，主因幾乎所有小股東在此價格離場都需要「蝕錢」。

另一小股東朱女士表示，在7元水平買入9萬股利豐股份，惟集團以現價1.25元私有化作價買走其「血汗錢」，令其虧損數十萬元。

主席馮國綸向小股東解釋，集團曾經風光一時，其在外貿從事40多年亦未曾見過行業面臨如此困局，先是數碼化對傳統採購業務的衝擊，然後是中美貿易戰的高昂關稅，今年再遇上新冠肺炎爆發，疫情蔓延至集團的主要市場歐美地區，許多訂單遭取消。行政總裁馮裕鈞亦稱，美國疫情形勢非常差，加上疫情尚未受控前當局就決定開放，預期將迎接更為強烈的第二波爆發，集團70%生意來自美國，風險非常之大。

馮國綸坦言，業務前景未明，業務能否在3至5年內恢復、甚至能否「翻生」無人能夠預測，即使小股東願意同舟共濟，也未知會否乘上一艘沉船。

至於利豐為何在股價插至歷史最低時選擇私有化，馮國綸稱是時勢所逼，「並非我哋選時候，而是時候選我哋！」他又指，現時經營環境「風高浪急」，希望儘快釋放股東價值，私有化目的是想生存而非賺錢，強調今次私有化是讓小股東有選擇。他建議，小股東將收回的金錢用作購買其他股票，回報可能更高。

馮國綸形容，今次私有化方案是合理，主因全球外貿生意前景不明朗，集團市價低沉已久。他對投資利豐而蝕錢的小股東感到不好意思。馮裕鈞指身為行政總裁要負責任，向小股東說對不起，承諾無論私有化成敗與否，都仍會搏命、落力去做(經營)。他在會後未有評論倘私有化失敗，會否有第二手準備。

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