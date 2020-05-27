TVB：投資星美是錯誤選擇　公司暫無裁員計劃

電視廣播(00511，TVB)周三(27日)舉行股東周年大會，新任主席許濤首次主持有關會議，惟會上他沒有回應股東提問。

會上有股東關心導致公司出現虧損的星美債券最新情況。副主席李保安直言，投資於星美是錯誤的選擇，買入債券時一切都很好，惟環境轉變，星美的戲院生意下跌，令該公司資金不能周轉，才導致債券出現虧損。公司嘗試出售該批債券，惟收到的建議價格令人難以接受。

他指，公司亦同時申請星美清盤，最後獲法庭受理，清盤程序正在進行中，期望能回收到債券一定比例的價值，可以說這筆債務已完全處理。他又謂，公司並非專業做投資的業務，無意再做類似星美的投資，未來如有剩餘資金要作投資，將會委託專業的公司代為執行。

另外，TVB部分管理層亦在股東會後見記者，被問到工程師徐敬購買前主席陳國強的股份進展時，李表示，有關入股有待通訊局審批。至於徐敬日後在公司的角色、會否入董事局，將待他獲批入股後才商討。他又提到新主席許濤將有助公司發展多媒體業務。李又表示，經過去年裁減人手後，公司暫時沒有裁員計劃，反而關於電子商務的部門要增加人手。

他坦言，公司的廣告收入佔整個免費電視市場超過85%，目前正受經濟環境轉差影響。在近期社會動盪之下，公司有廣告客戶受到威嚇，這是公司完全不能接受，但認為影響公司廣告收入的最大原因仍是整體經濟環境。

李稱，公司去年53%收入來自廣告，即47%來自非廣告收入，未來會主力開拓後者，包括提供銷售平台。

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