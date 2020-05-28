企業破產潮！美5月申請宗數創2009年來新高

外國傳媒報道，美國5月申請破產的企業數量達到2009年以來新高，主因是漫漫無期的封鎖令導致企業財務問題加劇，如今迫使多數美國企業面臨無力償債的困境。

數據顯示，單是5月，全美國就有27家公司向法院尋求破產保護，其中不乏JC Penny、J.Crew等美國知名百貨及服裝品牌，以及因疫情導致遊客數大減的航空公司，僅次於2009年5月的29家紀錄，單月破產申請數創下2009年金融海嘯以來最高水平。

此外，年內全美已有98家企業向法院申請破產，亦創下11年新高，且企業累計債務至少達到5,000萬美元。回看2009年首4個月，共有142家企業申請破產。

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