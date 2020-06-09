【專家點評】邵志堯：PropTech房地產科技進展

香港的富豪榜依然集中在重資產--房地產，與世界的大趨勢在高新科技和互聯網接不上軌。香港仍未準備好未來的革新-PropTech房地產科技，而內地卻已熱哄哄的討論着怎樣搭上這輛高速快車，筆者嘗試簡單的回顧和前瞻PropTech三個世代。

● PropTech 1.0 - 技術年代

在上世紀八十年代初以前，所有建築圖紙全是手繪的，直至1982年Autodesk推出了第一代的繪圖軟件AutoCAD，把工作交給了個人電腦(PC)，令生產效率大大提升，亦把圖則從容地由二維轉至三維，令很多沒有空間感的人士輕輕鬆鬆理解設計和完成品是甚麼樣子。

● PropTech 2.0 - 資訊年代

隨着互聯網興起和搜尋器的流行，大量資訊和數據可以放在平台上共享，2000年科網年代內地的搜房網可以稱得上是先軀，成立於1999年，是家居網絡媒體和資訊服務企業，業務覆蓋全球104個城市，由從前的PC端移至手機端，並易名「房天下」，主打中介和研究。

近年則有新的行業顛覆者加入，Airbnb共享住宅民宿的概念，成立於2008年已在191個國家、65,000個城市中共有300萬個房源，它沒有持有一個房間，只是提供服務平台，充分發揮了互聯網的精粹-平台搭建，輕資產的收益遠較重資產為高。

在今天5G世界的來臨，AI人工智能和VR技術，將會有很多新的行業顛覆者會創造一些新概念，令人看得目瞪口呆。

● PropTech 3.0 – Blockchain年代

建基於2.0的雲端平台，可以提供PaaS(平台即是服務Platform as a Service)和SaaS(軟件即是服務 Software as a Service)，僱主/僱員制度將會在疫情之後被打破，轉移為合伙人或自由工作者(Freelancer)制度，區塊鏈的認證和Smart Contract可確保參與者的版權保護、量化貢獻和減低運作成本，是未來幾十年的大趨勢。

著名的基金已真金白銀投入這些獨角獸，美國的 Rhumbix、Prescient、PlanGrid、Buildingconnected、Katerra和Procore已吸引了投資者，把建築工程運作提升，內地則有「明源雲」和「廣聯達」兩家機構，積極發展數字建築平台服務好幾年，香港至今仍未有公司涉獵。筆者在房地產業界30年，希望業界可以高瞻遠矚，多些人積極參與和討論屬於香港的PropTech3.0。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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