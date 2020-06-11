虛銀天星銀行正式開業　首2萬元活期存款利率3.6厘

虛擬銀行天星銀行(airstar)周四(11日)起正式開業，開業初期服務涵蓋活期存款、定期存款及貸款服務，其中推出「星級」存款服務，將活期存款的年利率提升至3.6厘，戶口結餘只要是首2萬港元即可享有，較市面上大部分的定期存款利率還要高。

在開業期間成功開戶之客戶更可於開戶日起至2021年6月10日期間享有年利率3.6厘「利率不變保證」。

除存款服務外，該行在開業期間亦提供貸款服務，透過其手機應程式便可即時申請貸款，客戶可享低至實際年利率2.99厘，以日息計算，不設手續費。客戶可以在貸款期內隨時提前還款，無需繳付任何手續費。

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