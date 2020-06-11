虛銀天星銀行正式開業 首2萬元活期存款利率3.6厘
2020年06月11日 09:43
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虛擬銀行天星銀行(airstar)周四(11日)起正式開業，開業初期服務涵蓋活期存款、定期存款及貸款服務，其中推出「星級」存款服務，將活期存款的年利率提升至3.6厘，戶口結餘只要是首2萬港元即可享有，較市面上大部分的定期存款利率還要高。
在開業期間成功開戶之客戶更可於開戶日起至2021年6月10日期間享有年利率3.6厘「利率不變保證」。
除存款服務外，該行在開業期間亦提供貸款服務，透過其手機應程式便可即時申請貸款，客戶可享低至實際年利率2.99厘，以日息計算，不設手續費。客戶可以在貸款期內隨時提前還款，無需繳付任何手續費。
天星銀行由小米集團(01810)及尚乘集團合作成立，自去年5月獲香港金融管理局頒發虛擬銀行牌照，於13個月內完成建立一間虛擬銀行；今年3月開始試業反應正面，客戶最快5分鐘內完成開戶，除可透過「轉數快」(FPS)即時轉帳港幣及人民幣至其他戶口，亦可「即時支付結算系統」(RTGS)進行港幣、美元及人民幣跨銀行轉帳。下一階段將銀行服務提升至客戶的生活層面，將開發更多創新銀行服務，讓客戶可以一APP在手，輕鬆掌握理財消費分析及規劃各種生活目標。
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