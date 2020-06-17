傳滙豐恢復大規模裁員計劃 中期狂炒3.5萬人
2020年06月17日 13:47
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外電報道，滙豐控股(00005)行政總裁祈耀年向員工發出的備忘錄指，集團將恢復因疫情爆發而擱置的大規模裁員計劃，並將在中期內裁減約3.5萬個職位，並將凍結幾乎所有外部招聘。
祈耀年指，由於利潤下降及經濟預測顯示前景艱難，該行目前必須恢復裁員計劃，而且已要求高級管理層研究於下半年削減成本的方法。他指，現實是該行於2月時宣布的重組行動，於現階段顯得更有必要性。集團不能無限期暫停裁員計劃，指問題不是「會不會裁員」，而是「何時裁員」。報道指滙控發言人證實備忘錄的內容。
滙豐於3月因應疫情暫停大規模裁員計劃，如今在盈利下跌及經濟衰退的挑戰下，恢復推行相關裁員計劃，並要求高級行政人員在下半年設法削減營運成本。
滙豐現報37.55元，升0.4%。
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