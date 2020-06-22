永明金融指儲蓄保險回報有下調壓力 7月推新產品

永明金融首席產品總監李玉麒表示，受惠2019年度扣稅「尾班車」效應，今年首季合資格延期年金(QDAP)及自願醫保計劃(VHIS)的市場反應良好，其中QDAP新造保費佔季內總保費收入約25%，季內整體醫療保險的新造保費則按年增加約一倍。

另方面，李指出，今年港人對儲蓄的需求有所上漲，今年首5個月，該公司所有儲蓄產品的新造保費，佔整體保費收入逾五成，相較以往佔比僅約三分一高出不少。

永明金融年初推出兩個新儲蓄保險產品，其中「優月儲蓄計劃」的入場門檻為2萬美元，主打每月派息，若以繳費期為5年，保單期30年計，預期內部回報率為4.5厘，其中2.3厘為保證回報。

面對全球低息環境，儲蓄產品回報定價難免有下調壓力，不排除未來會調低產品的保證回報，指該公司每年均有檢視機制。她預告，7月將有新的儲蓄保險產品推出，銷售對象為大眾市民，料未來儲蓄及醫療保險將成為業務增長動力。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626