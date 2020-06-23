港股反覆向上　騰訊突破490元關　港交所再創新高

港股表現反覆，恒生指數高開後隨即倒跌逾300點，惟跌穿24,200點即V彈，暫飆逾200點，高見24,780點。國企指數升70點，主板成交440億港元。

騰訊愈升愈有支撐大市，突破490元關，曾漲3.8%創492.4元的歷史新高，是表現最佳藍籌，市值漲至4.7萬億元。

香港交易所一度倒跌，之後跟隨大市反彈，並創317元新高，升1.7%。

京東一度跌至226元的香港發售價，暫回升1%，重上230元關。

【09:50】港股反覆 騰訊首破480元關 港交所創新高即回

道指期貨跌300點，港股高開30點後急插逾300點，低見24,184點，暫於24,200點水平上落。國企指數跌過百點，主板成交180億港元。

騰訊首度突破480元關，創480.8元歷史新高，暫升幅收窄至0.5%，至477元水平。另一強勢藍籌香港交易所關市創315元新高後回吐，暫倒跌1.3%報307.4元。

友邦保險倒跌0.7%拖低大市；滙豐控股跌1.2%；中國平安跌1.1%；工商銀行及建設銀行跌0.8%及0.6%。

【09:20】恒指升30點 騰訊見480元歷史新高

道指期貨跌200點，港股開市缺乏方向，恒生指數升30點報24,541點；國企指數跌27點報9,851點。

騰訊創歷史新高，開市報480港元，升1.2%。香港交易所亦再破頂，開市報315元，升1.1%。另一重磅股友邦保險升2.4%報74.9元，是表現最佳藍籌，3股合共貢獻恒指108點。

大型科網股個別發展，阿里巴巴升1.4%報216元；小米集團升0.3%；美團點評跌0.6%；京東及網易跌0.4%及0.2%。

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