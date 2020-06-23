騰訊未算癲！美股真正「科技王者」是它...

騰訊雖然創新高，但以升幅計，未算是「科技股王者」！外國傳媒報道，雖然提供雲端視訊會議服務的Zoom在今次疫情期間「跑出」並揚名，惟表現最佳的「疫情股」絕對不是它，而是來自即時內容傳輸網路服務(CDN)提供商Fastly，該公司去年較Zoom遲一個月上市，然而，股價周一(22日)勁升15%至每股73.27美元，自2月19日以來已飆漲2.22倍，超越Zoom的1.59倍。

Fastly的技術協助消費者能更快檢視和取得數碼內容，客戶包括電子商務軟體提供商Shopify，音樂串流服務Spotify，以及聊天應用程式Slack。由於許多人在疫情期間遠距工作，這些公司全都出現用量激增的現象。在加速發展的居家工作或居家避疫潮流中，部分分析師開始將Fastly視為「科技股」大贏家。

DA Davidson分析師Rishi Jaluria說：「它有很多客戶是下一代尖端科技公司。這家公司有強勁的基本因素，也能將每件事都執行得很好，同時不斷建立動能。」

事實上，就算是Fastly的「最牛好友」Jaluria，給予的目標價也只是55美元。更重要的是，該股於5月才以每股41.5美元「抽水」，可反映市場追捧程度可其熾熱。

在CDN市場，Fastly的收入僅是Akamai的1/5，而市值卻接近Akamai的一半！Fastly市值已達76億美元，Akamai則為165億美元。

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