【市後重點睇】美匯跌穿97關　道期升182點

美匯指數跌穿97水平，報96.78，離岸人民幣(CNH)7.06上落，港匯見7.7501，美元兌日圓處107.09，歐元報1.1298，英鎊報1.2506。金價見1,756美元。布油報43.43美元，紐油處40.96美元。道指期貨升182點。

●市後關注點

-21:45 美國6月製造業採購經理指數(PMI)

-22:00 美國5月新屋銷售

●股王破頂：

-騰訊逼近500元，專家同散戶點睇？

-馬化騰身家單日急漲逾150億元。

-【內地股王】茅台股價再破頂，市值超越工行冠絕A股。

●亞洲股市：日股收升111點，韓澳股靠穩。

●新冠肺炎：

-日本5月航空貨運出口降38%，連跌18個月。

-亞投行等向印尼提供10億美元抗疫貸款。

-中國要求大豆發貨商提供無病毒證明文件。

-日本6月製造業PMI報37.8，續企十一年低位。

-瑞銀指疫情後，多達1/3員工或永久遠程工作。

●中國經濟：

-瑞銀汪濤料最壞時候已過，有減息空間。

-中國褐皮書：第二季經濟將按年萎縮，全年恐現衰退。

-疫後復甦：學者料第二季內地經濟將增長加快。

●胡潤：疫情4個月百強企業家財富降2%，貝索斯蟬聯全球首富。

●瑞信：港股大致消化負面消息，3至6個月衝兩萬六。

●國泰主席：資本重組助應對挑戰，未回應會否裁員。

●安永：上半年中港新股集資額保持增長。

-安永潑冷水：未見中概股回流潮，美國仍是一流。

●【與港競爭】日本擬強化東京全球金融中心地位。

●【全球攬炒】穆迪料20國集團整體經濟今年將收縮4.6%。

●新盤動向：日出康城SEA TO SKY落實本周六開售462伙。

●中原料上半年工商舖買賣宗數創新低，衰過沙士。

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