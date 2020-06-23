【市後重點睇】美匯跌穿97關 道期升182點
2020年06月23日 16:15
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美匯指數跌穿97水平，報96.78，離岸人民幣(CNH)7.06上落，港匯見7.7501，美元兌日圓處107.09，歐元報1.1298，英鎊報1.2506。金價見1,756美元。布油報43.43美元，紐油處40.96美元。道指期貨升182點。
●市後關注點
-21:45 美國6月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國5月新屋銷售
●中美貿易協議告吹虛驚一場，港股大幅波動。恒生指數早段曾跌逾300點後V彈，全日收報24,907點，升396點或1.61%，波幅逾700點。主板成交1,194億港元。騰訊是升市火車頭，股價一度升上498.6元歷史新高，全日收報497.4元，升4.9%。https://bit.ly/380tbf6
●股王破頂：
-騰訊逼近500元，專家同散戶點睇？
-馬化騰身家單日急漲逾150億元。
●A股快報：滬綜指收升5點，創業板指再創逾4年高。https://bit.ly/2NmBwQG
-【內地股王】茅台股價再破頂，市值超越工行冠絕A股。
●亞洲股市：日股收升111點，韓澳股靠穩。
●新冠肺炎：
-日本5月航空貨運出口降38%，連跌18個月。
-亞投行等向印尼提供10億美元抗疫貸款。
-中國要求大豆發貨商提供無病毒證明文件。
-日本6月製造業PMI報37.8，續企十一年低位。
-瑞銀指疫情後，多達1/3員工或永久遠程工作。
●中國經濟：
-瑞銀汪濤料最壞時候已過，有減息空間。
-中國褐皮書：第二季經濟將按年萎縮，全年恐現衰退。
-疫後復甦：學者料第二季內地經濟將增長加快。
●胡潤：疫情4個月百強企業家財富降2%，貝索斯蟬聯全球首富。
●瑞信：港股大致消化負面消息，3至6個月衝兩萬六。
●國泰主席：資本重組助應對挑戰，未回應會否裁員。
●安永：上半年中港新股集資額保持增長。
-安永潑冷水：未見中概股回流潮，美國仍是一流。
●【與港競爭】日本擬強化東京全球金融中心地位。
●【全球攬炒】穆迪料20國集團整體經濟今年將收縮4.6%。
●新盤動向：日出康城SEA TO SKY落實本周六開售462伙。
●中原料上半年工商舖買賣宗數創新低，衰過沙士。
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