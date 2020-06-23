壹傳媒劣績斑斑！專家：股價有排未見底　投資者勿沾手

黎智英旗下壹傳媒連蝕5年！該公司周一(22日)公布，截至今年3月底止全年度股東應佔虧損逾4.15億元，按年擴大22.68%，而過去5年累蝕逾19億元。過去10年以來，公司累計虧損更逾27億元。

分析認為，壹傳媒數碼業務靠訂閱支撐，難以持續增長；另方面廣告收入收縮，擔心其股價未來會一浪低於一浪。如其股價跌穿0.1元的關口，向下再跌的信號會非常大，呼籲投資者不要沾手該公司股票。

壹傳媒周一在業績發布前，股價挫1.82%，收報0.108元，股價較歷史高位累積下挫逾九成。

據壹傳媒截至今年3月底止年度業績報告，期內公司總收益按年跌11.1%至11.58億元。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損達1.24億元；印刷業務虧損顯著擴大1.18倍至逾2.85億元。每股基本虧損15.8仙，公司不派發末期息。

該公司將業績倒退歸咎於中美貿易摩擦、香港社會動盪和新冠肺炎大流行的影響，導致其印刷及數碼廣告收入直線下跌。又指，線上程序化廣告競爭激烈，公司引入數碼付費牆，使頁面瀏覽總數減少，限制了其線上廣告的營收潛力。此外，公司進行業務重組以致裁減員工，因而產生代通知金2,390萬元。

期內，壹傳媒印刷業務總收益按年減少15.9%至6.12億元，該分部佔公司總收益52.8%。香港廣告收入下跌，公司解釋，乃部分由於本地社會動盪及蘋果日報的政治立場所致。

香港《蘋果日報》期內的日均銷量，按年減少13.4%。年度內《蘋果日報》的廣告收益，按年減少31.6%。而《台灣蘋果日報》的收益、廣告及發行收益俱下跌，分別按年減少約22.9%、31.5%及8.1%。

於今年3月31日，壹傳媒帳面值總額約3.61億港元之集團台灣物業已抵押予多家銀行，換取其獲授銀行融資。

展望未來數月，壹傳媒稱新冠肺炎繼續對香港及台灣的經濟帶來嚴峻挑戰，嚴重影響廣告商的支出，並為公司的收益帶來進一步壓力。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，壹傳媒上年度業績倒退，很大原因是廣告收益下跌，相信廣告商冷待蘋果日報，非全因政治考慮，也是從商業、廣告效益等角度出發。另外，黎智英雖然多次呼籲市民訂閱蘋果日報電子版，但訂閱收入始終「有限數」，且不能持續增長。如公司不能讓市場憧憬有高收入增長，股價將難在現水平再突破。

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