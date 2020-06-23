Fastly成「宅經濟」贏家　股價表現更勝Zoom

視像會議平台Zoom在疫情中聲名大噪，股價亦水漲船高，惟「宅經濟」下表現最佳科技股的頭銜已被另一家公司──雲端計算服務商Fastly搶走。Fastly去年較Zoom遲一個月上市，股價於周一大漲15%，延續上周漲36%的勢頭，自大市於2月19日見頂以來累漲222%，Zoom同期則累漲159%。

Fastly的技術協助消費者更容易查閱和重獲數碼內容，其客戶包括電商軟件Shopify、音樂串流服務Spotify和通訊軟件Slack，這些服務的使用率在疫情中均急升，因人們需要「宅家」。面對更多人在家工作及學習的大趨勢，部分分析員開始看好Fastly將成為最大贏家之一。

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