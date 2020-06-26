新冠肺炎：貝恩資本當白武士　收購維珍澳洲航空

外電報道，貝恩資本(Bain Capital)將收購已倒閉的維珍澳洲航空。該航空公司的管理人在周五(26日)發表的一份聲明中表示，將這家美國私募股權公司指定為中標人，惟未有透露收購價格。早前，Cyrus Capital Partners撤回其收購提議，此後貝恩被視為唯一的收購人。

今次貝恩的投資被視為一個大膽的「賭注」，皆因航空業正面臨有史以來最大的危機，維珍澳洲的主要競爭對手--澳洲航空公司(Qantas Airways)周四才表示對前景黯淡，裁員6,000人，停飛約100架飛機，籌集了13.6億澳元(折合約72億港元)，而澳洲政府亦表示，可能在2021年之前基本上保持邊境封閉。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626