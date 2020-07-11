東方日報B2：新股狂熱　思摩爾頂頭槌飛賺逾千萬

思摩爾首掛勁升1.5倍，帶挈投資者每手帳賺1.86萬元，成近年「首掛新股賺錢王」第二位。上圖右三為主席兼行政總裁陳志平。

思摩爾的大戶更「和味」，有18張「頂頭槌飛」，每張涉資約4.31億元，最終獲分派586手，孖展息約13.28萬元，扣除借貸成本後，每張「頂頭槌飛」可大賺逾1,076.67萬元，足夠買最近的新樓盤，回報率高達約25%。

至於歐康維視生物，周四於暗盤「初賽」爆升近2倍，先聲奪人，惟到首掛「決賽」日，只高開1.93倍報43元，已是全日高位，收市升幅收窄至1.52倍，報37元，每手帳賺1.117萬元。

致富證券董事及證券業務主管郭家安料，下周新股市場可承接強勁勢頭。另外，由於早前新股潮，資金分散在不同股份，隨上市後情況將正常化，投資者可以留意基本面不俗的新股。

另有傳，全球最大手機螢幕玻璃供應商伯恩光學重啟上市計劃，擬明年在香港或內地集資20億至25億美元(約156億至195億港元)。伯恩光學之前曾計劃上市，但於2018年擱置，當時是擔心美國加息及中美貿易爭端下的市況。

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