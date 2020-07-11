東方日報B2：新股狂熱 思摩爾頂頭槌飛賺逾千萬
2020年07月11日 00:11
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思摩爾首掛勁升1.5倍，帶挈投資者每手帳賺1.86萬元，成近年「首掛新股賺錢王」第二位。上圖右三為主席兼行政總裁陳志平。
周五(10日)七隻新股掛牌，當中有六企均錄升幅，更誕生今年新股首掛賺錢冠、亞軍，分別是電子煙製造商思摩爾國際(06969)及內地眼科醫藥平台歐康維視生物(01477)。而思摩爾更榮登近年「首掛賺錢王」第二位，股價周五高開1.25倍，報28元，終以全日高位31元收市，較招股價升1.5倍，一手帳賺1.86萬元。
思摩爾的大戶更「和味」，有18張「頂頭槌飛」，每張涉資約4.31億元，最終獲分派586手，孖展息約13.28萬元，扣除借貸成本後，每張「頂頭槌飛」可大賺逾1,076.67萬元，足夠買最近的新樓盤，回報率高達約25%。
至於歐康維視生物，周四於暗盤「初賽」爆升近2倍，先聲奪人，惟到首掛「決賽」日，只高開1.93倍報43元，已是全日高位，收市升幅收窄至1.52倍，報37元，每手帳賺1.117萬元。
思摩爾及歐康維視生物表現凌厲，令五月掛牌的沛嘉醫療拱手讓出今年新股首掛賺錢王之位，以每手賺1.044萬元，跌落第三名。不過若以股價升幅計，思摩爾和歐康維視生物未能超越首日升1.76倍的智中國際(06063)及RITAMIX(01936)。
其他新股的首日表現亦不俗，永泰生物(06978)股價漲40.73%，收報15.48元，每手帳面賺4,480元；綠城管理控股(09979)及虎視傳媒(01163)分別升30%及24.42%，各每手帳賺750元及525元；正榮服務(06958)亦升約23%，每手帳面獲利1,050元。僅中國蜀塔(08623)全日潛水，挫27.67%，每手帳面蝕830元。
致富證券董事及證券業務主管郭家安料，下周新股市場可承接強勁勢頭。另外，由於早前新股潮，資金分散在不同股份，隨上市後情況將正常化，投資者可以留意基本面不俗的新股。
渣打任第二大股東的渤海銀行(09668)預期下周四掛牌，據外媒報道，其以接近招股價下限4.8元定價，集資約138.8億元。該股是次招股價介乎4.75至4.98元，發行28.8億H股，引入9名基礎投資者，合共認購5.2億美元(約40.3億港元)股份。
另有傳，全球最大手機螢幕玻璃供應商伯恩光學重啟上市計劃，擬明年在香港或內地集資20億至25億美元(約156億至195億港元)。伯恩光學之前曾計劃上市，但於2018年擱置，當時是擔心美國加息及中美貿易爭端下的市況。
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