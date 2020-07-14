向世界錢進：在杜拜住了12年　港女親述移居感受...

位於中東的杜拜以奢華聞名，金碧輝煌的帆船酒店、全球最高建築物哈利法塔、有50個足球場大的杜拜購物中心均是其標記。據悉，外來人佔杜拜總人口九成，當中包括來「搵真銀」的港人，以下的主角Stephanie就在杜拜生活超過十年。

【生活國際化 夏天熱過香港】

港人Stephanie跟隨在杜拜工作的丈夫離開香港，現已在杜拜住了12年。她認為這裏具有與香港相似的大城市感覺，購物和應付日常生活所需皆方便。而當地超市相當國際化，可以買到所有大眾化的食材，但入口貨、及部分種類的食品和飲品售價較貴。舉例，由於回教地區賣豬肉設有限制，供應少價錢自然高；啤酒要拿特別牌照才可售賣，售價亦同樣較貴。而在一般餐廳吃頓午飯，一人花費約200港元，而當地菜式偏向用較多香料；但如果自己下廚，80港元已可煮兩人分量。至於在連鎖咖啡廳飲一杯咖啡，則要花大約60港元，較香港還高。

外來人初到杜拜，需要適應這裏的天氣，因在夏天時，日間氣溫可以高達攝氏40至50度。她指近年政府採用了「種雲」技術以製造人造雨，據說降溫的同時，也有助當地農業發展。她補充：「不過杜拜本身冇乜雨落，所以渠道去水做得唔好，一落大雨就水浸得好厲害，所以我哋成日笑政府重手咗，控制唔到降雨量。」

儘管如此，她依然喜歡在杜拜的生活，因不像香港般擠迫，生活環境和居住空間皆優於香港。這裏冬天仍大約錄得攝氏15、16度，可以進行不少水上活動，亦可登山郊遊欣賞美麗的風景。

杜拜的人口非常國際化，生活在這裏的人大約九成是外來人口，所以在日常生活中，她經常會遇到來自不同國家的人，部分國家如愛沙尼亞、摩爾多瓦更是港人極少接觸的。

【當地人非常富裕「唔憂做」】

當地人非常富裕，一般都不用打工。然而，住在杜拜的人不一定富有，因要來打工的外來人士實為數不少。她表示，有不少低學歷的廉價勞工會在地盤工作，他們沒有最低工資保障，月薪非常低廉，幸好僱主會為外來傭工提供宿舍或給予房屋津貼。

至於赴杜拜工作的香港人，則一般為高學歷管理階層。她有朋友從事酒店管理，往杜拜工作後月薪超過7萬港元(在新冠肺炎爆發前)，較香港同等職位增加50%薪酬。Stephanie稱：「更吸引是在杜拜工作不用交薪俸稅，7萬元『袋袋平安』！」

【英文流利唔難搵工】

外來人口職業選擇方面，在疫情爆發前當地旅遊業非常蓬勃，每年會興建不少酒店，聘請很多人手。另外，當地也不斷興建住宅物業，所以從事建築的也很吃香。她認為外國人在杜拜要找到工作不會太難，主要視乎個人專長和相關工作經驗。至於語言要求，英文流利最重要，反而是否懂得阿拉伯文不太重要。

另她指不少在杜拜工作的外國人及家屬，獲公司提供醫療保險，每次看病連藥費大概100港元以內，部分高級職員更可獲公司資助子女的學費。

【買211萬物業可永續居留權】

投資杜拜物業租金回報吸引之餘，亦可取得當地居留身份。Sakura Global行政總裁張明珠表示，投資100萬迪拉姆(約211萬港元)以上的杜拜物業，可以申請杜拜的投資簽證，便可以在當地定居，但不能成為當地公民。由於當地物業屬永久產權，只要持有物業，這投資簽證也跟隨永久。只是每兩年要更新一次，每次更新要付約1萬迪拉姆(約2.11萬港元)。另外，不論是否住在杜拜，也不會影響簽證的批出和續簽。

當有了投資簽證，便可申請身份證。持有身份證的好處是可在杜拜開立銀行戶口、開設公司，並享有教育和醫療福利，公立和私立學校皆可報讀，以及買醫療保險，保險計劃覆蓋在杜拜綜合性的大醫院看病的85%醫療費用，醫療保險每年保費約600至1,200迪拉姆(約1,266至2,532港元)。

此外，持有此簽證的外來人士，亦可保留自己地區的護照，而直系親屬包括父母和小孩皆可以申請投資簽證和身份證。

張氏指，大多數客戶申請杜拜的投資簽證，是為了拿一張「入場券」作後備用，真正搬到杜拜住的少之又少。不過，杜拜物業作為投資，部分有相對吸引的八厘租務回報率，加上業主買新樓時是根據興建進度，分開每期只付5至10%的樓價，類似分段儲錢，可減輕業主初期要付一大筆首期的壓力。此外，業主亦可為物業敍做最高六成按揭，但由於按揭息率達四厘，遠高於香港，所以絕大部分港人皆放棄使用按揭。

她續指，物業可以美元買賣和供款，不用兌換迪拉姆。物業首期和供款都可以用信用卡繳付，變相可賺積分。另把物業作出租用途，經紀佣金和其他雜費全由租客繳付，業主不用花費分毫。當地物業投資稅率簡單，沒有資產增值稅、租金入息稅、遺產稅等稅項，業主只需付成交價格4%的土地註冊費，相比其他海外物業投資涉及的一系列稅項簡單不少。

杜拜面積約4,114平方公里，是香港的3.7倍，未算太大，物業的位置一般不會太偏僻。再者，由於有約九成外國人前往杜拜工作，帶旺當地租務市場，所以對物業投資者相對有利。

以現時該公司代理的杜拜樓盤為例，有一房及兩房單位選擇，面積最小的476方呎單位售價約74.58萬迪拉姆(約157萬港元)；面積較大的742方呎單位，最低售約108.58萬迪拉姆(約229萬港元)。而發展商提供交樓前付樓價50%、交樓後剩餘50%可進行3年免息分期的付款方法。

Stephanie指因很多外國人赴杜拜工作，所以對住屋需求大，當地物業租金回報不錯，平均有7至8厘。但在杜拜租樓則豐儉由人，整體租金較香港低。

她與丈夫早前住在一個1,300方呎的兩房單位，有海景和私人會所，雖然不是最中心地段，但位置也相對方便，月租2.8萬港元。

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