中國經濟：內地資產價格存過熱之慮　微調政策更顯決策謹慎

財經傳媒彭博指出，面對股市與房價的共同上漲，內地的政策制定者正小心謹慎，在維護經濟復甦勢頭的同時，亦着手遏制部分資產價格過快上漲。

中國央行周三(15日)開展了4,000億元人民幣(下同)的中期借貸便利(MLF)操作，大幅少於本月合計近7,000億元的MLF與TMLF到期。同日，深圳市政府在官方微信公眾號上發布了收緊樓市限購的措施。周四公布的6月份新建商品住宅均價按月上漲0.58%，較5月漲幅進一步擴大，為10個月來最大。

在多次降準、降息應對由疫情給經濟帶來的衝擊後，內地股市自6月以來升幅明顯，令主要指數年迄今漲幅在全球市場中排名居前；雖然監管層近期屢屢釋放降溫意圖，但成交額、融資餘額等仍顯示火熱情緒，在寬鬆的貨幣環境中帶來新的顧慮。而住房價格按月升幅連續加快，也帶來投機需求增多的擔憂。

報道引述國盛證券分析師楊業偉表示，央行對MLF的審慎操作顯示隨着經濟基本面回升，貨幣政策將保持中性，且「未來在房地產等資產價格上升壓力下，央行流動性可能還會進一步收緊。

中金公司的報告指出，4月份以來深圳房價漲幅居於全國前列，限購更多是出於平穩市場預期、防止房價出現非理性波動的考慮，指向對投機性購房需求的限制，政策思路仍以「房住不炒」為核心。

最新出爐的經濟數據顯示中國經濟已恢復成長，二季度GDP增速3.2%高於預估，使得貨幣政策進一步寬鬆的迫切性下降。央行行長易綱上月已指出要考慮政策工具的適時退出，近期央行官員也強調，下半年穩健的貨幣政策要保持總量的適度。

渣打銀行中國經濟學家Wei Li和Lan Shen的報告指出，中國的貨幣寬鬆周期已接近尾聲。

有迹象表明，信貸供應增加對高檔住房價格的上漲有一定的推動作用。據中國房地產信息公司的數據，4至5月中國大城市中標價2,000萬元的房屋最受歡迎，富裕買家加快買入高端房產以抵禦通貨膨脹，此後購房熱情更延伸至各級城市和各類住宅。

人民銀行上周發布的6月社會融資存量增速為12.8%，達到了兩年來最高。6月住戶中長期貸款成長了逾6,000億元，被分析師視作房貸旺盛的信號。粵開證券首席經濟學家李奇霖指出，該數據創下了近年的同期新高，因受益於繼續大幅好轉的房地產銷售，而金融條件寬鬆是購房需求的釋放的主要原因之一。

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