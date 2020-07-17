港股格局：姚浩然指整體市況未變差

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，無論美股、A股及港股，過去一周均有高位獲利回吐盤出現，主要由於三地市場的強勢板塊出現回調壓力。不過，他認為整體市況未算太差，始終疫情反彈對經濟構成壓力，料環球央行放水力度不減，相信股市短線只是進行高位整固，待科技相關股公布業績後，大市會有明確方向。

港股方面，恒指早前升穿250天平均線約26,000點後借勢回調，但料在50天線約24,500點附近有承接力，不妨靜觀外圍形勢，趁回調時吸納優質板塊如新經濟股。

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