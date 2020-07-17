港股格局：姚浩然指整體市況未變差
2020年07月17日 10:27
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，無論美股、A股及港股，過去一周均有高位獲利回吐盤出現，主要由於三地市場的強勢板塊出現回調壓力。不過，他認為整體市況未算太差，始終疫情反彈對經濟構成壓力，料環球央行放水力度不減，相信股市短線只是進行高位整固，待科技相關股公布業績後，大市會有明確方向。
港股方面，恒指早前升穿250天平均線約26,000點後借勢回調，但料在50天線約24,500點附近有承接力，不妨靜觀外圍形勢，趁回調時吸納優質板塊如新經濟股。
中芯A股(688981.SH)周四(16日)於科創板上市，H股(00981)則表現波動，並出現明顯跌幅。姚認為，雖然市場預期晶片國產化為大勢所趨，憧憬中芯有國策支持，但始終估值偏高，策略上須審慎，建議嚴守止蝕，或只以小注博上。
另外，姚浩然又指，吉利汽車(00175)早前炒作回A概念，股價一度破頂，但近日已由高位大幅回落。不過，他相信下半年內地汽車市場有望復甦，加上吉汽在開發新車方面有優勢，且電動車長遠發展前景向好。而其股價亦由19港元樓上跌至16元樓下，料15元附近有一定承接力，不妨在該水平先買第一注，若回至13元水平可再買第二注，初步目標先睇17至18元水平，但同時亦應留意集團下半年銷售表現。
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