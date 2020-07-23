澳洲布里斯本聯排別墅　首期33萬港元起

【特約報道】澳洲不單是香港人移民、讀書留學的首選之一，也是海外資金的投資熱門地。新一期Ray White獨家代理澳洲第三大城市布里斯本的大型別墅屋苑Minnippi Quarter，項目不僅地理位置優越，距離市中心僅8公里，而且性價比甚高，樓盤提供的三房聯排別墅，入場價僅約61.5萬澳元，折合約335萬港元，呎價低至$1,600港元起，買家更可享5厘租金保證計劃。戶戶配備雙車位，買家更可隨時自己將原有的3房變4房，自由度極大。

項目由擁有96年歷史的澳洲老牌發展商Frasers Property精心打造，該公司擅長興建大型屋苑，匠心設計社區規劃屋苑（Master Plan）項目。以往項目獲獎無數，包括悉尼的Central Park、墨爾本Burwood Brickworks等，屋苑質量絕對有保證。難怪本次Minnippi Quarter推出市場後反應熱列，成為澳洲全國同期開售樓盤最多人詢問的樓盤項目，可謂力壓群雄，超越一眾悉尼及墨爾本新盤。

本次Minnippi Quarter發售的部分，將於明年第三季落成。三房聯排別墅室內面積逾2,000平方呎，連三百呎的室外花園和雙車庫的單位，入場價只是61.5萬澳元，首期只需33萬港元。並且三房戶有足夠空間可改成四房。發展商提供五厘的租金保證，為買家出租或自住或給子女留學居住都提供彈性。Minnippi Quarter位於昆士蘭州布里斯本中產白領地區Carina，並且是區內最大的Master Plan項目，除了接近市中心外，5分鐘車程便可到達區內最大型購物中心之一、樓高11層的Westfield Carindale，生活所需一應俱全，盡享地理位置優勢。

此外，該區地皮供應稀少，過去三年僅僅只有14幅地皮推出，而且當地市議會在未來將就低密度住宅區聯排別墅作出管制，故是次推出的樓盤屬難得的投資機會。Minnippi Quarter依Minnippi Parkland公園而建，自然景觀有保證，未來將與高爾夫球場相鄰，盡享一望無際的綠茵景致。屋苑內更有健身室及游泳池等會所設施，滿足中產家庭對健康生活的追求。

【Minnippi Quarter ─ 區內最大Master Plan項目】

根據獨立顧問機構Urbis報告，同等價位和宜居度的聯排別墅項目，在悉尼的話需要離開市中心35公里的位置才買得到，而在墨爾亦要離市中心21公里。Stacey表示，Minnippi Quarter相較上述城市樓盤，不單僅離市中心8公里，性價比高，而且越近市中心社區和人文素質等亦相對優越，以項目所在Carina區內，家庭他們每年收入逾11萬澳元，高於布里斯本整體平均水平，可說社區氛圍有保障。

此外，發展商亦提供「Gift 2 Get 2」的老客戶優惠，經買過Frasers Property買家介紹可獲額外2%樓價回贈，詳情歡迎在本周六、日（25、26日）在樓盤展銷會查詢。

同場亦會發售同一個發展商布里斯本的Hamilton Reach公寓項目River Light，項目毗鄰皇家高爾夫球場，將一線河景盡收眼底。苑內自設沙灘、河濱公園以及渡輪碼頭。渡輪CityCat直通CBD、昆士蘭大學及昆士蘭科技大學。提供現樓和樓花項目選擇，入場首期需23萬港幣起，更可獲印花稅回贈優惠。

事實上，澳洲政府近期延長香港人的簽證，使澳洲不再是一個港人旅遊、投資的熱點，更是創造出港人往海外移居的新出路。Ray White將特別請來專家為各有興趣的朋友在本周六、日（25、26日）舉辦免費講座，闡述在澳洲的新政策下，投資澳洲物業「進可攻退可守」的機遇，一方面在低匯率、低利率的環境下賺取額外租金收入，另一方面即使日後移居澳洲，亦可作自住用途。

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布里斯本Minnippi Quarter展銷會

日期: 7月25日至26日 (周六至日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

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時間:下午1時及4時

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