【樓市減辣】黃詠欣料有助物業套現周轉　冀按揭成數增至60%

金管局放寬非住宅物業按揭貸款按揭成數上限，一般個案的上限由40%上調至50%。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，在金管局放寬措施前，非住宅物業按揭成數最高為40%，而且銀行批核時比住宅物業審慎，息率較高、年期較短(一般為15至20年)，亦多數沒有現金回贈，因此較難以非住宅物業按揭套現。

她認為，今次金管局的放寬措施是有紓緩作用，對於做生意有資金需要的人士，或更易利用手上舖位或工商物業套現周轉，但要留意，現時非住宅物業估價下調幅度比住宅深很多，交投亦非常淡靜，即使金管局是放寬按揭成數至50%，亦未必能抵銷到估價下跌帶來的影響。

黃詠欣建議，應再放寬非住宅物業的按揭成數至60%，與住宅物相同，同時供款年期亦可放寬至30年，這樣才對近期受影響資金周轉不靈的做生意人士有顯著的幫助及有紓困的效果。

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