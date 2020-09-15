忠意保險推「世紀創富保」　總內部回報率高達7.14厘

香港忠意保險推出長線分紅儲蓄及人壽計劃「世紀創富保」，總內部回報率(IRR)每年最高7.14厘，截至8月是市場上最高回報率之一。

忠意保險進行的調查顯示，近期的全球性事件增加了人們對個人財務安全和財富保障的憂慮。一半年齡介乎35至70歲的受訪者表示，新冠肺炎疫情使他們更加擔心在有需要的時候會出現流動現金不足的情況。

香港忠意保險此次推出的新產品，提供3、5、8及10年保費繳付年期，每年提供最高達7.14厘的非保證總內部回報率，保單中的財富和保障可無限次傳承至後代。該行首席分銷及市場營銷官陳麗璇指，選擇8年保費繳付年期的客戶可獲30%首年保費回贈及2年的保費假期。

陳麗璇表示，財務規劃及安全一直是關注重點。近期，全球新冠肺炎等類似事件進一步加深了人們對該些問題的擔憂，故實現自我財富管理，並在長期財務規劃中創造財富十分重要。

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