若與瑞信合併遭否決 傳瑞銀將總部遷至法蘭克福

蘇黎世財經網站Inside Paradeplatz引述消息人士報道，瑞銀(UBS)主席韋伯(Axel Weber)揚言，假如與瑞士信貸(Credit Suisse)合併的計劃遭否決，瑞銀將把總部由瑞士遷至德國法蘭克福。

瑞銀發言人Mark Hengal表示，這篇文章是重複發出的謠言和新的混亂陳述。該行不予置評。瑞信則拒絕置評。

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