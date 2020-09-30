【專家樓評】黃詠欣：銀行對高齡人士按揭　有咩額外要求？

有部分銀行對於高齡人士申請按揭，會在批核時加入一些額外要求，增加批出按揭的難度，近日我們就遇到類似個案。

客戶是一名自由工作者，年屆60歲，他最近有一個新的投資計劃，故想透過物業轉按套現再作投資。他的物業最新估值為680萬元，原銀行未償還貸款約280萬元，轉按套現最高的按揭成數為60%，經計算後他大約可套現128萬元(即樓價680萬元的6成，再扣除原銀行未償還貸款280萬元)。

我們深入了解他的個案後，由於他只以支票出糧亦未能提供強積金證明，坊間只有少數銀行會接受這類客戶的按揭申請，而在銀行眼中年過60的客戶已被視為高齡人士，部分銀行在貸款條件上再加了額外要求，其中一間銀行要求客戶要在60歲時，尚未償還貸款金額要低於樓價的35%，就這個案而言，即最高貸款額只有238萬元(即樓價680萬的35%)，這樣連原銀行未償還貸款都未能繳清；另外一間銀行要求客戶在65歲前，未償還貸款額要低於樓價的30%，就這個案而言，如客戶借6成按揭即貸款額為408萬元，在樓價不變的情況下，他於65歲時尚餘貸款額要達至樓價680萬的30%即204萬元，換言之，他要於60至65歲5年期間要清還204萬元貸款，他難以符合要求。

最後我們終於找到一間銀行接受客戶的按揭申請，終於成功批出按揭成數6成、供款年期15年及按揭息率為2.85%的按揭貸款。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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