新世界啟動保育皇都戲院計劃　銳意成為新一代文化地標

該集團指，將盡力復修該一級歷史建築，保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，建構以表演藝術、文藝薈萃為主的香港「文化綠洲」。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，將努力在硬件及軟件上融合，把歷史價值、文化氣息及社區情懷注入未來的皇都戲院中，令其重生。

新世界復修皇都戲院將以國際權威保育標凖為原則。在初步保育構思中，會盡力保留整個戲院建築及天台桁架。集團亦將重塑戲院部分並賦予新蘊，建構一個文化藝術表演場所，舉辦嶄新而多元化的國際級文化活動。至於正門上方的浮雕因多年來缺乏保養，且部分已破損，團隊將盡力研究復修。

集團除了着手籌劃保育發展兼備方案，亦已開展皇都戲院的文物搜集及口述歷史計劃，暫已收集數百件與皇都及北角一帶有關的文物，包括戲院告示牌、當年與片商簽訂的協議等，並會將有關收集得來的文物於日後的皇都戲院內展出。集團亦將與不同團體推出一系列的社區活動，與北角街坊及香港市民一同去重新認識皇都戲院的珍貴歷史，亦希望透過育計劃將皇都戲院再次成為文化地標。

為致力保育及活化，集團聘請國際及本地精英建築保育團隊，成員包括負責復修獲聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區文化遺產保護獎卓越獎項的香港「大館」、來自英國的建築事務所Purcell；曾負責牛津大學威斯頓圖書館及倫敦國王十字儲氣罐改造項目的英國著名建築事務所WilkinsonEyre；以及曾參與雷生春、中電總部等保育項目、由著名建築師林中偉領導的香港創智建築師(AGC)有限公司。新世界指，須待建築保育團隊進入皇都戲院進行全面及仔細的勘探工作，才能擬定出詳細保育及發展兼備的方案。

新世界早前亦特別成立顧問委員會，以吸納保育專家、學者及演藝名家就如何落實保育皇都戲院給予寶貴意見。

皇都戲院前身為璇宮戲院，由萬國影片公司集團創辦人歐德禮(Harry Oscar Odell)於1952年創建。1959年易手後改名為皇都戲院。50年代後期，皇都戲院地下停車場改建成零售商鋪及餐館後，成為香港早期一站式娛樂的地標之一。不過，皇都戲院經歷過多次改建，1995年的四級大火令其不少地方變成頹垣敗瓦，現今滲水、批盪剝落隨處可見。皇都戲院於1997年結業，其後被改建成桌球室，輝煌一時的戲院及超等座，都已被廢置。

北角皇都戲院強拍 新世界以底價47.76億元投得

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299