【專家樓評】黃詠欣：信貸評級差　如何順利申請按揭？

最近，有客戶購買約2,300萬元的物業，打算申請50%按揭，客戶夫婦皆是專業人士，收入非常穏定，原先客戶向自己相熟銀行申請按揭，但遲遲都未得到銀行回覆，而距離成交期愈來愈近，因此向我們求助。

初步了解客戶情況，客戶表示沒有任何負債，每月家庭總收入達六位數，照道理要成功申請按揭並無難度，但當我們向銀行申請按揭時卻遇到阻滯，銀行表示不能批核，但礙於客戶私隱關係，銀行並沒有詳述拒批理由。

我們再作深入了解，原來客戶過去曾多次拖欠銀行按揭及信用卡供款，現估計可能影響了信貸評級，故此我們建議客戶自行索取信貸評級報告，果然發現雖然客戶現時已還清債項，但信貸評級已下降至II級別。對於信貸評級很低的客戶，一般銀行會建議客戶留待信貸評級升級後才再作申請，有少數銀行願意批核，但按揭息率約為3.5%。

根據我們經驗所得，由於客戶拖欠債務而令信貸評級下降，銀行非常在意這一點，故此我們對症下藥，協助客戶制定以後會準時還款的方案，包括在其出糧戶口訂立「常行指示」，每月的卡數及按揭供款將以自動轉帳形式償還，最終有一間銀行願意接受客戶申請，成功批出按揭成數50%並取得按揭息率為H + 1.35%的低息按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299