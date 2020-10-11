【悲情樓市】20個大型二手屋苑六成估價跌　最甘係...

第3波肺炎疫情早前全面爆發，令樓市元氣大傷，東網追蹤20個大型二手屋苑單位，過去一季有12個屋苑估價報跌，佔比例達六成。個別屋苑估價錄得頗大跌幅，其中以鰂魚涌康怡花園表現最遜色，3個月累挫約7.8%，期內將軍澳蔚藍灣畔更連月下挫，估價累計蒸發60萬元。

據滙豐銀行網上資料，統計7月初至本月初估價走勢，以上述康怡花園跌勢最急，該盤E座中層單位，實用面積524方呎，單位估值由897萬元，累減70萬元至最新約827萬元水平。

中原楊文傑表示，該屋苑本月暫錄4宗成交，較上月同期少近一半，其中P座中層14室，實用面積466方呎，以860萬元售出，呎價18,455元。資料顯示，該座一個較上址僅低一層的同室單位，4月成交價880萬元，可見新個案層數稍高，但做價卻較低。

將軍澳屋苑估值亦出現較顯著跌幅，蔚藍灣畔5座中層單位，實用面積507方呎，最新估價約751萬元，較7月初的811萬元，明顯下挫約7.4%。至於同區指標屋苑新都城，項目2期2座低層單位，實用面積538方呎，估值亦由3個月前的865萬元，下降約6.1%至812萬元。

事實上，以按月統計，上述將軍澳兩屋苑為少數估價連續3個月報跌的屋苑，而跌勢更有加快迹象，分別單月錄約5.4%及4%跌幅之多。利嘉閣黃金欽稱，新都城本月暫錄5宗成交，現時有約235個買賣放盤，入場費約645萬元，業主提供約2至3%議價空間，而大單位議幅較大，一般約5%。

至於兩大新界上車盤沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，第三波疫情後估價回落幅度相對溫和，分別下跌約1.7%及1.6%，其中沙田第一城16座高層單位，實用面積327方呎，估價較7月初減少11萬元，最新報618萬元。

美聯翁凱傑指，該盤9月全月錄約32宗成交，平均實用呎價約17,724元，而本月則暫錄10宗成交。近日業主叫價有回落趨勢，如早前放售價較進取的兩房戶，亦逐步下降至合理水平，現時屋苑兩房放盤叫價一般約520萬至530萬元，並估計仍有下調空間。

該行住宅部行政總裁布少明表示，上季樓市雖然受到第三波疫情爆發影響，但隨着近日疫情緩和，加上第四季有多個新盤推出，勢將帶動一、二手氣氛向上。若疫情能夠保持穩定，預期今季新盤成交量會爆升，二手買賣亦可維持每月約4,000宗水平，季內整體樓價有機會回升約3%。

【十大屋苑兩日12買賣 少兩成】

新盤搶吸二手客源，藍籌屋苑交投放緩。中原表示，過去兩日十大屋苑只錄12宗買賣，按周少20%，當中首當其衝的沙田，區內細價指標沙田第一城期內捧蛋，而茶果嶺麗港城期內亦未聞成交。

市區減價盤仍有支持。該行趙鴻運指，鰂魚涌太古城兩日錄1宗買賣，單位為耀星閣極低層H室，實用面積591方呎，去年10月中以1,200萬元放售，數日前累減至980萬元，終以950萬元售出，呎價僅約16,074元。是次成交呎價較低，主因單位相連一個住戶不可使用的公用平台，做價受影響。

美聯吳志輝透露，荔枝角美孚新邨周末期間只錄1宗買賣，單位為8期百老滙街102號高層B室四房戶，實用面積1,112方呎，開價1,550萬元，減價至1,470萬元成交，呎價約13,219元。

此外，同期以天水圍嘉湖山莊錄4宗交易最多。祥益蕭嘉偉稱，其中麗湖居頂層複式單位，實用面積1,280方呎，7月起開價1,480萬元，剛減至1,280萬元沽，做價屬該盤今年新高，呎價約1萬元。

同屋苑美湖居1座低層H室三房戶，實用面積544方呎，累減60萬元，獲首置客以540萬元購入上車，呎價僅約9,926元。蕭氏續稱，市場換樓需求強勁，政府應撤辣降低入市成本，可令更多市民成功換樓。

【一手交易告吹料逾400宗】

年初以來樓市氣氛波動，據一手銷售資訊網資料，全港新盤年內暫已錄得逾330宗交易告吹個案，提前追平去年數字，業界料全年累積總數有機會達400宗水平，創近年新高紀錄。

受疫潮持續未能解決等衝擊，今年發展商推盤步伐明顯減慢，整體一手交投量按年下跌，但期內新盤終止買賣及交易再未有進展的數量，卻較去年同期上升達三成，反映在市況不穩下，買家置業信心受挫。

同時，若以年內暫時僅錄逾一萬宗新盤交投計算，今年暫錄的交易告吹已佔同期成交比率高逾3%，較去年全年僅約1.8%顯著急增。

事實上，今年暫時錄得的交易告吹個案之中，不少屬於入伙盤出現的終止買賣合約情況，但該類單位普遍會火速重推發售，並獲得承接。例如會德豐地產位於將軍澳日出康城的MALIBU，已屬現樓，本月連錄6宗同類個案，發展商周日(11日)重新推出銷售，共有47組買家到場登記認購，並極速全數沽清，套現逾6,900萬元，項目至今累積售出1,593伙，套現逾149.4億元。

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