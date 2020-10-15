亞洲四小龍包尾！全球創新潛力經濟體名單　香港僅排第18位

外國傳媒評估全球135個經濟體的創新潛力後，列舉出全球創新潛力排名，其中，香港排第18位，首5位依次序為日本、美國、德國、瑞士、台灣。新加坡排第6，南韓排12，意味着香港又在「亞洲四小龍」中包尾。內地則排第31位。

新科技有望在未來幾十年帶動生產力復甦，其經濟學家以創新及吸收現有技術、政治制度，資訊科技(IT)基礎設施、商業景氣及人力資本方面的表現，評比全球135個經濟體的創新潛力。

經濟學家針對各地的「制度」、「深化IT」、「商業景氣」和「人力資本」等4個指標進行評分，最高為3分、最低為負3分。

●制度

這項指標包含兩個次指標，分別是世界銀行的政府效率評比，以及「自由之家」的政治權利與公民自由評比。表現最好的是先進經濟體，以芬蘭、丹麥、瑞士最佳。

●深化IT

數碼化和自動化需要的不僅是正確的政策，在資訊科技領域站穩腳步的經濟體，增長潛力最大。此指標的評比依據，包括既有高科技技術設施(網絡速度、人均安全伺服器、網際網路使用率)和公共投資(政府服務數碼化和研發支出在GDP的佔比)。台灣在這個指標的得分高居第一，其次是丹麥和新加坡。

●商業景氣

此指標評估各經濟體能夠提供激勵措施，鼓勵個人和企業創新的能力，包括出口複雜度、物流品質、金融發展和過去5年流入的外國直接投資(評估新興經濟體)。表現最佳的是日本、瑞士和德國。

●人力資本

此指標評估的是人才資源，包括都市化程度、對科學期刊的貢獻度等；排名最高的是美國、日本和德國。

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