【專家樓評】黃詠欣：按保公司對住宅估價不足　可以點做？

最近，有客戶以880萬元買入一個剛過額外印花稅(SSD)期限的半新盤，當時有銀行可以估到價，因此客戶安心購入。

客人打算申請高成數按揭，但根據經驗所得，很多時候按保公司估價調整的速度不及銀行，由於該樓盤只是剛過SSD，成交量很少，故此估值參考亦很少，可能會出現按保公司估價未追到銀行估價的情況，故此我們建議客戶選擇向夥拍不同按保公司的銀行作出申請。在A銀行申請時，果然不出所料，經按保公司估價後，估價只是770萬元，由於已出了估價參考編號等作實，是以較難推翻。同時間，我們協助客戶向B銀行申請，結果另一間按保公司估價達到880萬元，不過按揭利息為P-2.7%(P為5.375%)，即實際息率為2.675%。

由於A銀行的息率比B銀行低，我們嘗試為客戶爭取，故此每天提供該盤成交數據及將B銀行可以估到價等資訊給A銀行作參考，最終真的得到平反，A銀行拍夥的按保公司終於估到價，客戶成功取得80%高成數按揭，息率為H + 1.5%，有現金回贈兼有高息戶口。

總括而言，對於剛過SSD的半新盤，由於成交太少，欠缺參考，部分銀行估價可能只比一手買入價輕微調升，按保公司估價是參考多家估價公司估價，以低者為準，因此便會出現上述情況，我們處理這類個案經驗多，有技巧地協助客戶申請，便能為客戶爭取到最高估價，批出高成數按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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