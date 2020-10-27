樓市存三大隱憂！銀主盤激增　業主加佣出貨仍蝕50萬

環球經濟未見起色，二手樓市仍存隱憂，銀主、業主趁近日交投稍為回升，即群起「掟貨」。近期銀主放盤顯增，其中元朗娉廷洋房下周推出拍賣，開價比3年前入貨價低逾4球。啟德天寰有業主加佣出貨，帳面仍要損失逾50萬元。而細價指標屋苑沙田第一城做價剛再跌穿500萬元。

環亞拍賣董事總經理區蘊聰表示，疫情放緩，法院工作回復正常，下半年銀主盤數目，較年初增加至少10至20%。該行下周共推出38項物業拍賣，至少5個為同類單位。上述娉廷單號洋房，實用面積1,577方呎，四房雙套房設計，連逾320方呎花園，天台、平台及地庫車位，開價1,600萬元，呎價約10,146元。

資料顯示，洋房於2017年購入，當時做價近2,020萬元，而現時市場估價則介乎約1,900萬至2,000萬元，開價低逾15至20%。另黃開基下周拍賣會，都推出西貢菠蘿輋南山147號一個銀主村屋連天台單位，開價480萬元，呎價7,122元，較市價大幅低逾30%。

業主同時睇淡後市，二手市場連錄多宗蝕讓及蝕使費成交。市場消息稱，天寰3座一個低層一房單位，實用面積343方呎，開價780萬元，心急業主為求出貨，將佣金由一般1%，提升至1.5%，單位終以748萬元沽，呎價21,808元，原業主3年多前以800萬元購入。

市場消息透露，銅鑼灣曦巒中層一房單位，叫價已低於8年前購入價，市傳劈至928萬元沽，持貨期間帳面貶值逾130萬元。業界人士稱，受經濟回落拖累，樓市表現大不如前，撤辣可釋放被壓抑的購買力，推動市場健康發展。

而特色戶供應雖罕有，但面對不明朗的後市，樓價升幅有限。中原溫旭銘指，元朗溱柏1座頂層連天台戶，實用面積1,346方呎，減價100萬元，連兩個車位賣1,900萬元，呎價14,116元。原業主持貨五年，帳面只賺41.9萬元。料屬明賺實蝕成交。

此外，流轉量快的細價屋苑，成交價持續下挫。美聯翁凱傑表示，沙田第一城48座低層F室，實用面積284方呎，屬兩房間隔，開價500萬元，其後減至480萬元易手，呎價16,901元。據了解，該盤十月已錄4宗低於500萬元成交，除事故單位最平賣360萬元，其餘做價介乎約480萬至495萬元。

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