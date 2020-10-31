投資者注意！英研究：疫情惡化情況已超越最壞預測

外媒報道，英國政府緊急情況科學顧問小組(SAGE)周五(30日)發布研究報告顯示，英國新冠肺炎疫情走向比政府預測的最壞情景更為糟糕，進一步證明可能需要採取更為嚴厲的措施來降低感染率。

該小組自1月底疫情爆發以來，一直為英國首相約翰遜的決策提供建議。今年9月至10月期間，英國新冠肺炎疫感染和入院人數，一開始符合該小組的預測，但其後卻超越了該小組最壞的預測，反映疫情惡化的情況遠超預期。

SAGE在10月14日的一份報告中表示，英格蘭新冠肺炎感染人數和入院人數正在超過冬季的合理最壞情景，認為「目前每日死亡人數與合理最壞情景一致，幾乎肯定會在兩周內突破這一水平。」

SAGE的科學家在9月曾呼籲約翰遜配合學校假期，實施兩至三周的「熔斷」封鎖，從而控制病毒的傳播。周五的研究報告指出，SAGE並建議在9月和11月實施封鎖方案。

事實上，歐洲多國新冠肺炎疫情惡化，法國及德國先後宣布全境封城，試圖阻止病毒進一步傳播。與歐洲大陸一海之隔的英國，外相藍韜文周五表示政府力爭避免步法德後塵，但暗示可能推出第4級封鎖，進一步收緊限制。

英國過去一周平均每天單日錄得逾2萬宗新症，同期每天有200人病歿。藍韜文接受英國廣播公司訪問時，不認為全國封鎖現時是難以避免，表示現時實施的3級制封鎖，部分地區的感染率減慢，又聲稱民眾支持針對性的封鎖。不過，他提到法國及德國亦曾採取地區封鎖的防疫策略，但最終不得不全國封鎖。