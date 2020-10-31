致富智庫：一生人能分成「6階段」？生產力與快樂有關係？

面對世紀疫情，或許讓不少人重新靜下來「思考人生」。查實，由出世到同大家講拜拜，可以話好長，亦可以話好短。有大型投資銀行就曾發表報告，將成世人分成6個階段。唔同階段，就主宰住你同啲錢點樣「追追趕趕、高高低低」，欠落幾多、賺幾多、使幾多、儲多少？條數一幅圖睇晒。(附圖一)

1、一出世，除咗淨使錢，斷估唔曉賺啩。

2、出到社會做事，賺到、會使、儲啲、又欠落人啲，樣樣有啲。

3、結婚生仔，有咗兒女債、使多咗，自然儲少咗。

4、再年長啲啲，仔女出晒身(望係咁望)，終於可以自己儲番多幾蚊。

5、退休後，有出冇入，食老本。

6、最後同世界講拜拜，但求冇「手尾」跟，咁就至完美。

睇完呢6個階段，個心仲係東歪西倒忽高忽低？心驚膽戰去同錢建立親厚關係？醒多幅「生產力vs年歲」圖畀你，睇吓自己生命流連去到邊。(附圖二)

人愈老，生產力就愈低，這是正常，但原來在40至50歲左右，生產力愈高，壓力就愈大。它們當中就夾雜着微妙的關係，就是「快樂」！

美國國家經濟研究院(NERB)曾發布研究報告，在調查了全世界132個國家或地區後，分析出幸福感和年齡、經濟狀況、工作發展與健康狀況的因素，結果發現「47歲」是人生「最悲」的時刻。最主要原因是這個時刻剛好介乎中年，陷入「距離退休仍早、但工作難突破」的尷尬階段。

專家又發現，世上無論是已發展國家或發展中國家，都有一個差不多的「幸福曲線」。(附圖三)

所謂「幸福」，是經濟狀況、健康、家庭關係等加起來，例如美國和英國等發達國，最低落且不幸福的年紀是「47.2歲」；若是發展中國家，則是落在「48.2歲」。換言之，「中年危機」是存在的。

研究又發現，最幸福的年紀，一定是最無憂無慮的童年，故「幸福曲線」由18歲成年開始，其幸福感就由「見頂」後一直走下坡，因這個階段正是考試升學壓力沉重、接下年又要進入社會職場，人生考驗正式開始。

不過，直到退休、告別職場而又能夠安排好退休人生時，專家發現，60多歲的「幸福感」會再開始爬升。換言之，除了童年外，這時的人生是最快樂的。

【結婚比單身更幸福】

專家又發現，幸福曲線和婚姻與否是有正相關，即已婚比未婚幸福得多，因為有人能分擔難題。不幸福的狀況則包括失業、離婚、社會危機等，而這些問題一旦到了中年，往往就不能如年輕時般輕鬆、坦然看待。

【為何有「中年危機」？】

專家認為，造成「中年」幸福指數走下坡的原因，很多與承擔責任有關，例如一方面要照顧年紀老邁的父母，另一方面要顧及正在求學、甚至處於反叛階段的孩子。這就使到「中年人」在追求事業和生活之間難以取得平衡，並會經常感到挫折。

《幸福曲線》(The Happiness Curve)一書的作者Jonathan Rauch說：「幸福曲線一般呈現U形，會隨着年紀和獨立而改變；40歲至50歲時人的幸福感是最低的，但之後年紀愈長，幸福感也會提高。」

或許，人生就是這樣，每個人也有獨特的難題。與其愁眉苦臉，倒不如從容面對吧！