利亞零售售香港「OK便利店」業務　股價飆近3成

利亞零售開市一度飆28.85%，高見5.27元。

截至6月底止，便利店業務的資產淨值約為6.22億元，於香港經營約340家OK便利店。

公司指出，便利店業務主要以密集運營模式服務香港市場，並且由於其覆蓋之產品種類繁多，因此涉及相對龐大的物流營運設置以及供應鏈基礎設施。香港近期的社會及經濟發展(包括新冠肺炎疫情)也促使公司的管理團隊以考量目標客戶基礎(例如遊客、學生和辦公室上班族)，來審視香港便利店業務之長期策略選項以及便利店業務在香港和香港以外的未來投資需要。

另一方面，公司的管理團隊認為，剩餘集團的品牌(聖安娜、Mon cher和Zoff)更適合利用互聯網及線上平台，對中等收入客戶群更具吸引力(相對於遊客、學生和辦公室上班族而言)，並且更少依賴物流設置以及供應鏈基礎設施。

ACT於多倫多證券交易所上市，主要以「Couche-Tard」和「Circle K」品牌從事便利店及道路運輸燃油零售相關業務，在全球擁有近14,350個經營點。