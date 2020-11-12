SMART MONEY：循環貸款點借至醒？

香港不同銀行或財務公司有推出循環貸款計劃，借款前可先貨比三家。

市場上有不同的貸款計劃，而相比分期貸款，循環貸款的彈性較高，客戶可按個人需要自由調配還款額及還款期。客戶於還款後能隨時循環提取已償還金額，反觀分期貸款則需重新申請，而且金額及利率可能存在變數。

循環貸款利息只會按已動用之貸款金額逐日計算，更適合短期周轉的客戶。此外，即使客戶沒有即時需要，仍可保留戶口以備不時之需。

循環貸款較分期貸款適合作短期投資之用，借款人在獲批貸款後，資金會保留在帳戶內，由其提取款項開始，便會逐日計息。

分期貸款年息較便宜，但若貸款人打算提早還款，便要繳交手續費，循環貸款提早還款則不用。以花旗銀行為例，餘下還款期數6個月或以內的手續費為0.75%，若餘下還款期數多於6個月需附加每年1.5%的手續費(餘下還款期數需向上調整以年為單位)。

循環貸款亦有弊處，實際年利率一般較高，亦應留意年費及提款手續費等額外收費。以渣打的「循環貸款卡」 為例，首年免年費後，及後每年收取貸款額1%為年費，每次提取或交易將收取款項的1%(最低為50元)。

此外，由於循環貸款沒有明確還款日期，若借款人缺乏自制能力，便可能會墮入債務陷阱，借款人很容易借完再借，導致久久未能還款，故只適合借款人作短期投資或生意業務周轉之用。借款人應至少清還最低還款額，以免支付巨額逾期罰款。

市面上的循環貸款計劃眾多，銀行及財務公司更頻推優惠吸客，滙豐的循環「萬應錢」貸款額最高為120萬元或月薪10倍(以較低者為準)，每月最低還款額為信貸額結欠的2.5%。申請人毋須交提款手續費，推廣期內獲豁免首年年費，首3個月迎新年利率低至1.91厘，提前還款亦不需手續費。

至於恒生的「易得錢」私人循環貸款，貸款額為60萬元或月薪8倍(以較低者為準)，年內申請亦豁免首年年費，每月最低還款額僅為200元或總結欠的1%(以較高者為準)。不過，申請者需留意提款或轉帳手續費相當於交易金額2%或50元(以較高者為準)。

而華僑永亨的定息循環貸款信貸額最高可達月薪12倍， 最低還款額僅為所有利息及費用，加上所欠本金總額的1%，除了提取貸款毋須繳付手續費及豁免首年年費外，首3個月提供劃一的優惠實際年利率為4.91%。

借款者還需留意上述計劃的年費只限首年豁免，其後需與銀行或財務公司作查詢。各行循環貸款利率或手續費有別，部分實際年利率高達20%，手續費一般至少收取貸款額的1%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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