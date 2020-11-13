【專家樓評】黃詠欣：自僱人士申樓按　宜保留一年糧單

最近，有一位客人買入成交價約1,100萬元的物業，打算借500萬元，他自己經營專做餐飲工程的有限公司，由於開業不足一年所以沒有稅單，而且他每月收到錢便立即入帳，故此入帳日期不固定，每次入帳金額亦由數千至數萬元不等。他曾經嘗試自行到幾家大銀行申請按揭，卻得不到任何回音。

根據經驗所得，坊間只有少數銀行會接受這類沒有入息證明人士的按揭申請，尤其是客人每月入帳數次，日期及金額也不統一。故此，我們建議客人的公司先出一份公司信，證明他為受薪僱員，再依據每月月初最大額的入帳紀錄作為入息，以證明過去半年的入息情況，然後再向銀行申請。

最後，我們為客人找到一間銀行願意以他過去半年的入息平均數作批核，但客人需要提交過去半年的月結單以作證明，最終可成功批出貸款額500萬元，供款年期30年，息率為H+1.6厘，更享有現金回贈0.3%。

筆者建議非固定收入或自僱人士在申請按揭時應盡早作出部署，尤其是現時銀行對於申請人的入息要求比較嚴謹，所需的證明文件亦比過往多，建議上述人士最好保留不少於半年甚至一年的證明文件，例如﹕糧單、銀行月結單等，以免因文件不足而令按揭批核有阻滯。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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