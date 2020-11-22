【產經專題】財仔借錢申請「疫」市飆三成

新冠肺炎疫情導致經濟衰退加劇，不少港人深陷財困，需資金周轉，惟銀行收緊受影響行業的貸款審批，使市民及中小企投奔財務公司借貸。有財務公司行政總裁透露，3月以來貸款申請宗數增達三成，料年內市民仍有龐大資金需求，可為行業帶來助力。

銀行為加強信貸風險的管理，對貸款審批的態度愈趨審慎。今年3月起，部分銀行對收入不穩定或受疫情嚴重影響的行業，包括航空、餐飲、零售業等受僱人士收緊貸款審批，更調整借貸入息的計算準則，以按揭貸款為例，需視乎情況是否將花紅計入入息，甚至僅以貸款人的底薪作準則，變相使貸款額大降。

及時雨信貸行政總裁黃漢強直指，市民急需資金周轉而銀行拒絕批核時，唯一途徑就是經財務公司，對比今年3月，公司現時貸款申請宗數增長兩至三成，由銀行流去財務公司的私人貸款及中小企貸款佔比居多，不少是零售等受疫情嚴重影響的行業。惟他強調，財務公司審批貸款時需考慮借款人的就業及信貸狀況，而經過篩選後，實際生意額升約一成。

然而，黃氏指，由銀行流去財務公司的按揭貸款申請，卻不見明顯上升。他解釋，近年監管機構放寬置業人士的按揭保險計劃的樓價上限，銀行對買家批出「一按」時，按揭成數未見受太大影響，認為當市民可於主流市場尋求按揭貸款時，則毋須向財務公司「敲門」。

展望行業前景，黃氏持樂觀態度，香港經濟前景未見明朗、本地生產總值(GDP)持續向下、失業率或未見頂，短期內負面因素揮之不去，相信市民資金周轉的需求仍然強勁，並引述數據指，現時私人貸款於市場上的餘額達1,000億元，其中財務公司佔28%，即280億元。

財務公司的貸款審批尤其取決於其接受風險程度，黃氏預期，公司下半年盈利有望續提高，明年更有望再下一城，並指財務公司因應疫情亦採取不同策略及措施，該公司提供財務重組及為受疫情影響行業提供「淨供息」，即私人貸款及按揭業務借貸者，可先還利息。

香港信貸（01273）行政總裁謝培道亦表示，銀行貸款審批嚴格有助「帶挈」財務公司業務，疫情下市民需較多資金應付生活所需，帶動該公司的貸款查詢增加二至三成，其中以物業抵押貸款為多。然而，該行亦將因應市況，下調物業估價及借貸成數5至10%。

【港銀年率化貸款恐續收縮】

香港市場融資需求低迷，據香港金融管理局最新數據，撇除新股因素，9月份年率化貸款收縮5.1%。銀行界認為，近日疫情再有惡化迹象，勢加劇中小企營運壓力，惟銀行批出貸款時更趨審慎，加上貿易融資活動減少，不排除年內餘下月份再錄單月萎縮。

近月新股活動十分旺場，金管局數據顯示，8月單月計算，香港銀行業整體的年率化貸款增長27.7%，增幅為近月罕見。不過，及至9月份卻錄得收縮10.1%，若撇除新股貸款因素，9月年率化貸款錄負增長5.1%。至於不計及新股因素的首9個月貸款增長僅3.5%。

銀行界人士表示，新股因素無疑為貸款增長加添動力，但若不計及有關因素，直言今年放貸市場甚具挑戰，不排除往後再有單月貸款表現呈現萎縮，直言沒有新股貸款支持，貸款數據「低得驚人」，預期今年香港貸款市場增長只有2至3%。

貸款質素方面，根據金管局數據，零售銀行特定分類貸款比率有上升趨勢，截至6月底上升至0.71%，資產質素出現輕微惡化。該局指，新冠肺炎疫情爆發影響借貸人的還款能力，銀行未來數季的資產質素或會繼續轉差，以致貸款損失撥備可能持續增加。

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