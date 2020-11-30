港股表現反覆　中海油曾瀉逾9%　內銀力頂

港股低開後缺乏方向，恒生指數重上26,900點水平。國企指數倒升53點；科技指數則倒跌近百點，於8,000點水平爭持。

中海油傳被美國列入解放軍控制企業，股價曾瀉逾9%；旗下中海油田服務曾挫逾一成。另一傳被制裁的中芯亦跌逾2%。

大型科網股全線捱沽，阿里巴巴跌2.5%；美團跌3.2%；小米集團及京東集團跌1.7%及1.4%；騰訊跌0.4%。

內銀股繼續撐市，工商銀行及建設銀行升4.1%及2.8%；中國銀行升1%；農業銀行升2%；招商銀行升1.2%。

【09:20】中海油挫逾4% 內銀股續撐

道指期貨倒跌過百點，港股開市偏軟。恒生指數跌41點，報26,853點；國企指數低開9點，報10,781點；科技指數升5點，報8,095點。

傳美國國防部擬將中國海洋石油及中芯國際列入解放軍控制企業，中海油開市挫4.7%，報9港元，是表現最差藍籌。中芯跌0.9%報22.05元。

內銀股繼續撐市，工商銀行升1.4%，是表現最佳藍籌；建設銀行升1%。

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