【產經直播】港股12月開局靚　粉飾櫥窗？

2020年12月01日 16:42
  • 東網電視
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    踏入12月首個交易日，港股周二(1日)又升過，高開33點後愈升愈有，最終收26,567點，升226點。年底將至，會否出現粉飾櫥窗效應？
    內銀股繼續有資金追捧，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)為升市功臣。大行瑞信指，受惠經濟持續復甦，加上預料貨幣政策不會有太大轉變，所以看好內銀股前景，板塊可否睇高一線？
    美團(03690)績後雖有多家大行唱好，但股價表現反覆，可否趁股份回氣追入？
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