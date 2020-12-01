【產經直播】港股12月開局靚 粉飾櫥窗？
2020年12月01日 16:42
東網電視更多新聞短片
踏入12月首個交易日，港股周二(1日)又升過，高開33點後愈升愈有，最終收26,567點，升226點。年底將至，會否出現粉飾櫥窗效應？
美團(03690)績後雖有多家大行唱好，但股價表現反覆，可否趁股份回氣追入？
《東網Money 18》搵嚟證券分析員譚朗蔚大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020