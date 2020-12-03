新股專輯：藍月亮對招股充滿信心　股東高瓴行使反攤薄權

多隻大型焦點新股撞期招股，被問到會否擔心認購情況。該公司董事會主席兼首席技術官潘東表示，前期與市場的溝通中，已獲積極的反饋。公司作為中國清潔產品商，具差異化、先發等優勢，有信心能吸引投資者的興趣。

她提到，公司來港上市是按既定時間表進行，經過深思熟慮、因應市場狀況、港交所審批程序而計劃，目前可謂「水到渠成」。而公司認為香港資本市場國際化及多元化，多家公司來港上市，亦佐證香港資本市場獲青睞，相信各企業有其獨特優勢及投資亮點。

另外，公司是次引入中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、富敦基金、長甲集團、大灣區基金及聯營投資管理集團 (Affiliated Managers Group)等6名基礎投資者，合共認購約18.2125億港元等值股份。潘氏指，部分基投為公司業務合作夥伴，期望在日後能加強與各投資者的關係，及有深入合作，以助業務發展，惟未有具體透露合作計劃。

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