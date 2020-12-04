【專家樓評】黃詠欣：提早償還部分按揭貸款　係咪好選擇？

不知不覺已經踏入12月，亦是在職人事開始關心年尾公司有會否出花紅的日子，有些人可能已經打算買份禮物獎勵自己，有些業主則打算將花紅作為還款，提早償還部分按揭，到底提早償還部分按揭是否最佳選擇？

假設仍在罰息期的業主，部分還款罰息是以每筆計算，即是每次做部分還款都可能要需要罰息，所以一般都不建議於罰息期內提早償還部分按揭借貸，筆者建議可以將額外資金先存入高息存款掛鈎戶口內，對沖部分按揭利息。

若過了罰息期的業主則可以按實際需要作決定，其一，如果現時每月供款對日常生活並無太大影響，亦無意減短供款年期的業主，可以選擇將資金放入高息存款掛鈎戶口內作對沖，當突如其來需要資金周轉，就不用再申請按揭套現，可以即時在戶口提取，而且按揭利率會繼續按照申請按揭時的利率，即使日後銀行削減按揭優惠(例如息率方面的優惠)亦不會受影響；其二，如果想縮減供款年期或每月供款額的業主，就可以將額外資金作提早償還部分按揭借貸，不過要留意若日後需要資金周轉向銀行加按時，則需要重新提供入息證明作批核，需時等候批核結果，亦要以新利率計算供款，假設日後加息就會增加利息開支了。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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