中國經濟：內房爆倒閉潮！截至10月底逾450家房企破產

內地房地產市場泡沫化加劇，即使不斷有數據顯示，一、二級城市指樓價上升，但內地媒體追蹤，今年至10月底止，全國共有約453家房企宣布破產，平均每天約1.5家被清算。報道引述業界預測，累積大量高槓桿投資的房企，持續近20年的高速增長即將告終！

內地當局自2016年底決定調控樓市後，不斷加緊對開發商的調控，但效果並不明顯。乲年新冠肺炎疫情爆發，樓市銷售遇困，只有降價促銷，今年雙十一促銷尤烈，但除少數大型房企還有一點成績之外，大部分都不如理想。

房企促銷，惟事與願違，套現困難下，只有不斷的在海內外發新債還舊債。據統計，今年前3季，房企發債規模刷新歷史紀錄，海內外債券發行307次，融資規模約3,247億元人民幣，按年增長14%。

可惜，內地當局自今年8月劃出「三道紅線」針對房企融資，即房企剔除預收款後的資產負債率需大於70%、淨負債率大於100%、短期借款不得超過現金儲備。本月3日當局再次強調「房子是用來住的、不是用來炒」的定位。可以預期，今年年關前後，或有更多大大小小的房企支持不住加要加入倒閉行列。

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