【高盛推介】恒指再度日升日跌 留意高槓桿貼牛熊證
2020年12月18日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚上升，三大指數皆創收市新高。市場繼續關注新刺激經濟方案，並對通過感樂觀。恒指昨日升218點。今早未有跟隨外圍上升，早上低開28點後跌幅擴大，現報26,529點，跌149點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署熊證，錄得約4,030萬元資金流入。而昨日流入牛證的資金，除了留意26,000點以上收回價的產品外，25,400至25,600點的較遠收回距離產品亦見資金留意。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(55457)，與現價有約400點差距，收回價26,118點，行使價26,018點，換股比率10,000，槓桿比率39.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在25,900至26,000點附近的恒指牛(56578)及恒指牛(55243)。遠牛選擇可留意屬低面值的恒指牛(56781)，與現價有約1,050點差距，收回價25,500點，行使價25,400點，換股比率20,000，槓桿比率20.8倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(69534)，與現價有約300點差距，收回價26,836點，行使價26,936點，換股比率10,000，槓桿比率57.0倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在26,900至27,050點間的恒指熊(69535)及恒指熊(56664)。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊(53810)，與現價有約1,200點差距，收回價27,750點，行使價27,850點，換股比率20,000，槓桿比率20.0倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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