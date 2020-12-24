【專家樓評】黃詠欣：遇到不良中介及公司拖糧　點擺脫按揭困境？

最近遇到一個個案，客人購入一手物業，原定於今年7月上會，由於入息證明不足，他擔心未能在原定日子批出按揭，適逢他的朋友表示與銀行關係非常良好，可以協助他取得按揭批核，但要求在成功批核後收取10萬作為介紹費，結果至今仍無法批出按揭，幸好他未有預付介紹費。

客戶未能如期上會，惟有向發展商申請延期至今12月上會，在徬徨無助之際，尋求我們協助，當時離成交日只餘下兩星期，時間非常趕急，不過客人不是申請高成數按揭，原本都有可能趕及批核，但由於他從事最受疫情影響的補習行業，而且入職時間只有6個月，未能提供稅單，加上公司拖欠薪金，10月份的薪金一直未出，令他不能提供持續6個月的糧單(銀行對高危行業的要求)，故此影響了審批。他不希望撻訂，原先想再向發展商申請延期成交，但要繳付約10萬元延期罰息開支，我們惟有協助他向財務公司申請過渡性貸款。

最後，財務公司成功批出350萬貸款，年息為11%，他採用還息不還本計劃，月供約3.35萬元，之後再協助他轉回銀行按揭，屆時實際按揭息率約3厘，供款年期15年(客戶60歲)，月供約23,203元。

上述個案雖然客人最終都要繳付兩個月高息，合共支出約6.7萬元，但相較發展商罰息10萬元為低，我們按照客人意願，為他想出最能節省開支的方案。

最後，順帶一提大家，正規的按揭轉介絕不收費，如要收取六位數手續費，可能是是騙子或不良中介，另外，受疫情影響的高危行業，銀行按揭審批會較嚴謹，故此宜盡早向專業人士查詢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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