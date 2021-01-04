理財Campus：嚴選5隻半新股 長線有得諗

【萬國數據：大行嗌買 受惠5G時代降臨】

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，隨着5G時代來臨，未來數據使用量將大幅提升，原因是中國互聯網的普及率只有64.5%，而美國已達85.8%，若未來數年物聯網、智能城市、遠端醫療等均涉及到大量數據的運用，用戶數量及數據使用量的增長空間十分大。

另外，公司所處行業受惠國策，內地早前定義數據中心為新基建7大領域之一，同時亦提及要加快數據中心建設，他保守估計，今年首兩季股價有機會達105元以上。

【明源雲：具市佔優勢 大戶陣容強勁】

招股書亦顯示，基礎投資者陣容非常強勁，包括亞洲最大私募基金高瓴基金、新加坡主權基金及貝萊德基金。

明源雲在去年12月7日獲納入滬港通及深港通，消息帶動明源雲股價表現強勢，當日逆市升近10%，近日更不斷破頂，最高見54元。

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊指出，百強地產開發商中有95間為明源雲的SaaS產品客戶。另外，由於2019年中國的房地產產業鏈軟件解決方案市場滲透率僅0.1%，面對未來房地產行業的數碼化轉型，相信內房企業在軟件投資上還有很大的增長空間。單單去年上半年，SaaS產品為公司貢獻收入3.33億元人民幣，按年增長64.9%，可見SaaS產品將成為未來主要增長潛力。今年上半年目標價可上望53元，他建議投資者可待股價回落至43元買入。

【藥明巨諾：待產品商業化 前景更明朗】

去年9月，國家藥監局向藥明巨諾授予新藥申請優先審查資格，同時授予relma-cel治療泡性淋巴瘤的突破性療法認定，令產品有望成為中國首個獲批的一類生物製品CAR-T療法。

由於未有任何產品上市，故公司暫時未有任何收入或盈利，但仍吸引多達10名基礎投資者垂青，股份公開發售獲超額認購448.42倍，一手中籤率僅5%，即使首日掛牌收市跌7.56%，但之後股價愈戰愈強，累升10.71%。

惟晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊提醒，股價會較波動，25至26元水平值博，料今年至少可達33元，當產品商業化，前景將更明朗。

【Vesync：「宅經濟」發圍 利潤飆逾10倍】

2020年上半年，Vesync收入增長71.7%至1.29億美元，主要由於家居環境電器及廚房電器的銷量較2019年同期大幅增長152.4%及119.2%，淨利潤按年升逾10倍至2,248萬美元。公司上市時引入高瓴資本為基礎投資者，他預料隨着市場熱炒新股，股份或會追落後，估計半年內可創新高，達13元。

【泡泡瑪特：概念獨特 內地知名度高】

公司在2016年成功開拓了「盲盒」市場，玩家在拆開盒子之前，從包裝上不會得知玩具款式，故此觸發他們的好奇心，令不少玩家重複購買。去年上半年「盲盒」產品銷售佔泡泡瑪特收入超過84%，同時也是帶動公司近年業績爆升的原因，2018年及2019年的淨利潤按年增幅超過62倍及3.53倍。

宏高證券投資經理梁杰文指出，品牌在內地知名度高，而且市值龐大，突破千億元，相信很快便會納入互聯互通，其時更吸引北水資金。惟公司早前遭官媒點名批評「盲盒熱」產生上癮和賭博心理導致年輕人畸形消費，恐捲入監管風波，他建議投資者可在80元以下買入，今年上半年有望達100元。

【參與IPO須視乎4大因素】

近期新股市場活躍，晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊認為，是否參與認購需要視乎4大要素：行業、市場氣氛、基礎投資者，以及超購倍數。

市場氣氛則要視乎恒指表現，若愈熾熱，對新股表現愈有幫助。有統計顯示，恒指於新股招股期間的兩周收益率每增加1%，新股最高收益率將提高2.5%。

若有明星基礎投資者加持，如高瓴資本、新加坡政府投資公司(GIC)等，有關新股的贏面會較高，以去年為例，不少爆升股均有高瓴等大型機構投資者認購。

另外，超購可反映市場對該股潛在需求，同時超購倍數愈多，從國際配售回撥至公開發售的股份數量便愈多，令機構投資者有機會在企業上市後追入，以去年熾熱的新股市場為例，超購倍數多於50倍的股份表現會相對穩陣。

宏高證券投資經理梁杰文則指，雖然新股反應愈熱烈，一般預示上市表現愈好，但同時反映市場資金充裕，中籤率不高。由於暫時未有超大型新股上市，若投資者想抽新股，孖展值博率不高，使用現金認購或已穩中一手。若今年有大型新股上市時，使用孖展要先考慮該新股集資額是否超過100億元、超額認購會否逾100倍等。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020