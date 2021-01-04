理財Campus：嚴選5隻半新股 長線有得諗
2021年01月04日 04:00
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新股上市熱潮一浪接一浪，除了有多隻新股跨年招股，個別已上市的半新股表現亮麗。其中，京東健康(06618)首日掛牌曾飆升近76%，上市至今已累升逾一倍，若選中優質半新股並長線持有，回報分分鐘較短炒多幾倍。不過，近半年上市的股份大部分估值偏高，以下嚴選今年有機會跑贏大市的半新股，散戶不妨留意一下。
【萬國數據：大行嗌買 受惠5G時代降臨】
萬國數據(09698)是私營數據中心龍頭，雖然公司尚未有盈利，但從業績表現來看，公司現正處於高速增長階段，萬國去年第三季收入增長43%，至15.24億元人民幣。同時，強勁的收入增長帶動經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年增長48.3%，加上大數據是未來趨勢，長線前景不錯，多間大行予其「買入」評級。
晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，隨着5G時代來臨，未來數據使用量將大幅提升，原因是中國互聯網的普及率只有64.5%，而美國已達85.8%，若未來數年物聯網、智能城市、遠端醫療等均涉及到大量數據的運用，用戶數量及數據使用量的增長空間十分大。
另外，公司所處行業受惠國策，內地早前定義數據中心為新基建7大領域之一，同時亦提及要加快數據中心建設，他保守估計，今年首兩季股價有機會達105元以上。
【明源雲：具市佔優勢 大戶陣容強勁】
同樣值得追捧的還有明源雲(00909)，公司主要為內房企業提供軟件解決方案，2019年明源雲擁有18.5%的市佔率，其ERP(企業資源計劃)解決方案及SaaS(軟件即服務)產品的市佔率有領先優勢，分別達16.6%和23.3%。
招股書亦顯示，基礎投資者陣容非常強勁，包括亞洲最大私募基金高瓴基金、新加坡主權基金及貝萊德基金。
明源雲在去年12月7日獲納入滬港通及深港通，消息帶動明源雲股價表現強勢，當日逆市升近10%，近日更不斷破頂，最高見54元。
晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊指出，百強地產開發商中有95間為明源雲的SaaS產品客戶。另外，由於2019年中國的房地產產業鏈軟件解決方案市場滲透率僅0.1%，面對未來房地產行業的數碼化轉型，相信內房企業在軟件投資上還有很大的增長空間。單單去年上半年，SaaS產品為公司貢獻收入3.33億元人民幣，按年增長64.9%，可見SaaS產品將成為未來主要增長潛力。今年上半年目標價可上望53元，他建議投資者可待股價回落至43元買入。
【藥明巨諾：待產品商業化 前景更明朗】
至於被歸類為未有盈利生物科技股藥明巨諾(02126)，股份為藥明系的第3家上市公司，由美國大型藥廠Juno及藥明康德(02359)合作成立，主打產品relmacabtagene autoleucel(relma-cel)是針對血癌及實體瘤的CAR-T療法。
去年9月，國家藥監局向藥明巨諾授予新藥申請優先審查資格，同時授予relma-cel治療泡性淋巴瘤的突破性療法認定，令產品有望成為中國首個獲批的一類生物製品CAR-T療法。
由於未有任何產品上市，故公司暫時未有任何收入或盈利，但仍吸引多達10名基礎投資者垂青，股份公開發售獲超額認購448.42倍，一手中籤率僅5%，即使首日掛牌收市跌7.56%，但之後股價愈戰愈強，累升10.71%。
惟晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊提醒，股價會較波動，25至26元水平值博，料今年至少可達33元，當產品商業化，前景將更明朗。
【Vesync：「宅經濟」發圍 利潤飆逾10倍】
美國小型家電經銷商Vesync(02148)超額認購537倍，首掛日股價收市抽升近六成，公司主要銷售平台為美國亞馬遜，收入主要來自北美地區。宏高證券投資經理梁杰文表示，公司於2019年在美國亞馬遜的零售額排名第三，空氣淨化器於相關類別中排名第一，公司的空氣炸鍋於相關類別中排名第二，反映公司產品質素及知名度有一定的保證。新冠肺炎疫情下，「宅經濟」成功突圍，令去年盈利增長更見強勁。
2020年上半年，Vesync收入增長71.7%至1.29億美元，主要由於家居環境電器及廚房電器的銷量較2019年同期大幅增長152.4%及119.2%，淨利潤按年升逾10倍至2,248萬美元。公司上市時引入高瓴資本為基礎投資者，他預料隨着市場熱炒新股，股份或會追落後，估計半年內可創新高，達13元。
【泡泡瑪特：概念獨特 內地知名度高】
泡泡瑪特(09992)去年12月中赴港上市，首日掛牌漲幅達79.22%，至今股價已累升逾倍。公司概念獨特，為近年內地最受歡迎的潮流玩具品牌。
公司在2016年成功開拓了「盲盒」市場，玩家在拆開盒子之前，從包裝上不會得知玩具款式，故此觸發他們的好奇心，令不少玩家重複購買。去年上半年「盲盒」產品銷售佔泡泡瑪特收入超過84%，同時也是帶動公司近年業績爆升的原因，2018年及2019年的淨利潤按年增幅超過62倍及3.53倍。
宏高證券投資經理梁杰文指出，品牌在內地知名度高，而且市值龐大，突破千億元，相信很快便會納入互聯互通，其時更吸引北水資金。惟公司早前遭官媒點名批評「盲盒熱」產生上癮和賭博心理導致年輕人畸形消費，恐捲入監管風波，他建議投資者可在80元以下買入，今年上半年有望達100元。
【參與IPO須視乎4大因素】
近期新股市場活躍，晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊認為，是否參與認購需要視乎4大要素：行業、市場氣氛、基礎投資者，以及超購倍數。
市場氣氛則要視乎恒指表現，若愈熾熱，對新股表現愈有幫助。有統計顯示，恒指於新股招股期間的兩周收益率每增加1%，新股最高收益率將提高2.5%。
若有明星基礎投資者加持，如高瓴資本、新加坡政府投資公司(GIC)等，有關新股的贏面會較高，以去年為例，不少爆升股均有高瓴等大型機構投資者認購。
另外，超購可反映市場對該股潛在需求，同時超購倍數愈多，從國際配售回撥至公開發售的股份數量便愈多，令機構投資者有機會在企業上市後追入，以去年熾熱的新股市場為例，超購倍數多於50倍的股份表現會相對穩陣。
宏高證券投資經理梁杰文則指，雖然新股反應愈熱烈，一般預示上市表現愈好，但同時反映市場資金充裕，中籤率不高。由於暫時未有超大型新股上市，若投資者想抽新股，孖展值博率不高，使用現金認購或已穩中一手。若今年有大型新股上市時，使用孖展要先考慮該新股集資額是否超過100億元、超額認購會否逾100倍等。
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