新盤動向：長實波老道豪宅盤樓書上網 面積2075呎起

樓書顯示，該盤單位的實用面積介乎2,075至3,378方呎，當中包括不少特色戶，最大面積單位為23樓1號連天台戶，設有2,131方呎天台及717方呎前庭。

市場消息早前透露，該盤短期將啟動推盤，料以預約形式開放現樓單位供準買家參觀。發展商回應，項目將會善價而沽，一切銷售細節容後公布，同時透露上周起將會分段開放現樓予指定豪宅代理預覽，讓他們了解項目優勢，但強調集團不急於推盤，沒有特定時間表，目前仍處於籌備階段。

長實集團發言人回應東網查詢時表示，項目的售樓說明書已上網，並將開始接受有興趣買家預約到現場參觀，再決定推售詳情。整體而言，有望今年首季發售。

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