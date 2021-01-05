A股快報：滬深3大指數向下 軍工股呈弱
2021年01月05日 09:27
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內地股市回吐，滬綜指低開10點或0.31%，報3,492點；深成指低開67點或0.45%，至14,760點；創業板指數低開27點或0.91%，至3,050點。
板塊方面，飛機製造股領跌1%，金融及船舶製造股跌0.7至0.8%；而煤炭及有色金屬股升0.3%至0.4%。
其中因貴州茅台及五糧液具更強的定價能力及防禦性，目標價各為2,188元人民幣(下同)及330元，均維持「超配」評級。另方面，下調洋河股份(002304.SZ)評級至「低配」，因市場競爭仍在，目標價198元。貴州茅台、五糧液、古井貢酒及洋河股份分別跌0.3%、0.2%、1.2%及0.8%。
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