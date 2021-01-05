A股快報：滬深3大指數向下　軍工股呈弱

內地股市回吐，滬綜指低開10點或0.31%，報3,492點；深成指低開67點或0.45%，至14,760點；創業板指數低開27點或0.91%，至3,050點。

板塊方面，飛機製造股領跌1%，金融及船舶製造股跌0.7至0.8%；而煤炭及有色金屬股升0.3%至0.4%。

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