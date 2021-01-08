發展商按息逾7厘 供樓有困難怎算好？

客人於2019年購入新盤，樓價640萬元，當時選用發展商8成按揭，現即將過「低息期」，未來息率將高達7.5%，現時尚未還貸款約為496萬元，希望申請轉按轉回銀行的低息按揭計劃。

我們先為其物業進行估價後，現時物業估值為640萬元，如要轉按就要申請高成數按揭，不過他自身面臨幾個難題：其一，剛轉工至一間新成立的公司，每月以支票出糧；其二，公司暫時未做到強積金(MPF)供款；其三，沒有稅單，就以上原因，銀行難以批出高成數按揭。

我們再深入了解客人背景，發現客人父母有現契物業，如以父母物業做按揭套現大約115萬元，同時客人再向銀行借60%按揭，便可解客戶之困局，而且即使連同父母物業加按部分的供款，客人每月還款仍較發展商低息期的供款為低。

客人接受了我們這個方案，父母物業貸款額115萬元，供款期為15年，息率1.68%(H+1.5%)，每月供款約7,250元，而客人現有物業做60%按揭，貸款額約384萬元，供款期為30年，息率1.68%(H+1.5%)，每月供款約13,600元，即每月總供款為20,900元，較首15個月發展商按揭月供近26,000元，每月供款少近5,100元，與15個月後息率升至7.5%的供款比較，每月供款更減少約16,500元。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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